OTTAWA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - L'Association des microbrasseries canadiennes se réjouit de la nouvelle selon laquelle les brasseries artisanales continueront de bénéficier d'une réduction de 50 % des taxes d'accise sur leurs 15 000 premiers hectolitres de bière brassée pendant deux années supplémentaires, ainsi que d'un plafond de 2 % sur l'indexation annuelle. Cette annonce montre que le gouvernement fédéral reconnaît l'importance de réduire le fardeau fiscal des microbrasseries artisanales canadiennes détenues et exploitées localement. Elle arrive à point nommé pour notre secteur, qui est confronté à une incertitude sans précédent pour les petites entreprises et les travailleurs. Ensemble, ces deux mesures devraient apporter un allègement total de plus de 30 millions de dollars jusqu'en 2028. Pour les microbrasseries artisanales locales typiques, cela permet de conserver des milliers de dollars dans leurs activités, les économies pouvant atteindre 90 456 dollars pour les plus grands brasseurs indépendants du Canada.

Ce changement reconnaît le besoin urgent de soutenir les petites brasseries canadiennes, qui représentent près de 30 000 emplois dans l'industrie. Selon les données d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 63 % des quelque 900 brasseries produisant moins de 15 000 hectolitres par an ne sont pas encore rentables. L'un des principaux obstacles à la rentabilité est le niveau des marges et des taxes provinciales et fédérales auxquelles les petits brasseurs sont confrontés, et l'annonce d'aujourd'hui contribue à relever ce défi.

Nous saluons l'action du gouvernement fédéral et reconnaissons qu'il y a encore du travail à faire pour moderniser le cadre de la taxe d'accise afin de soutenir les grandes brasseries artisanales indépendantes qui produisent plus de 15 000 hectolitres par an. Collectivement, ces mesures aident à soutenir les brasseurs canadiens de classe mondiale, à protéger les emplois canadiens et à faire en sorte que les Canadiens et les touristes puissent profiter de ce que le Canada a de mieux à offrir. Nous remercions le gouvernement fédéral pour cette annonce et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration afin de renforcer et de développer le secteur canadien de la bière artisanale.

À propos de l'AMBC

L'AMBC a pour but de promouvoir et de protéger les intérêts de près de 1 200 petites brasseries artisanales canadiennes indépendantes, de brasseries et de leurs partenaires fournisseurs. Nous sommes constitués en fédération d'associations provinciales de brasseurs artisanaux. Nos membres brasseurs proviennent de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada.

SOURCE Canadian Craft Brewers Association

Contacts médias: Christine Comeau | Directrice générale, Association canadienne des brasseurs artisanaux, Courriel : [email protected], Téléphone : 506-647-0674