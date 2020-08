ALREO utilise le test sérologique Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 qui aide à déterminer l'exposition au virus et le développement d'anticorps

OTTAWA, ON, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Roche Diagnostics, une division de Hoffmann-La Roche Limitée, et l'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario (ALREO) sont heureux d'annoncer une importante initiative de recherche collaborative sur la sérologie du SRAS-CoV-2. L'équipe de recherche de l'ALREO mènera une étude de séroprévalence randomisée auprès de 4 400 personnes dans l'est de l'Ontario afin d'identifier combien d'entre elles ont été infectées par le SRAS-CoV-2 et pendant combien de temps ces anticorps restent détectables dans l'organisme.

« Notre objectif est d'établir une estimation du nombre de résidents de l'est de l'Ontario qui ont été exposés au SRAS-CoV-2, mais qui peuvent ne pas être au courant de leur exposition », a déclaré le Dr Christopher McCudden, directeur médical/scientifique adjoint à l'ALREO et responsable de l'étude. « Nous viserons à quantifier cette exposition en premier lieu chez les patients à haut risque en milieu ambulatoire. Ils sont mobiles, vivent dans la communauté, mais doivent encore se rendre à l'hôpital pour des tests sanguins réguliers et des suivis. »

L'étude vise également à en savoir plus sur le modèle selon lequel le niveau d'anticorps fluctue dans le temps chez les personnes infectées par le SRAS-CoV-2. Ce faisant, les chercheurs de l'ALREO espèrent déterminer la durée de la production d'anticorps chez ces individus, ce qui est d'une importance cruciale pour mieux comprendre l'évolution de la pandémie et planifier le rétablissement des activités, avec de vastes applications et avantages à l'échelle régionale et nationale. L'étude couvrira la région de Champlain en Ontario, qui comprend la région de la capitale nationale et les communautés à l'est du parc Algonquin entre les frontières du Québec et de l'État de New York.

« Nous sommes fiers de nous associer à l'ALREO pour cette étude de séroprévalence par l'entremise de notre test de sérologie Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 qui, nous sommes convaincus, produira des résultats fiables afin de mieux gérer la crise sanitaire de la COVID-19 en Ontario », a déclaré Michele D'Elia, directeur médical de Roche Diagnostics. « Cette étude aidera à répondre à des questions clés sur l'épidémiologie et l'immunité à la COVID-19 et constitue l'un de nos nombreux efforts à travers le pays pour aider à mieux comprendre la dynamique de la pandémie au Canada. »

Les résultats de l'étude seront d'une grande importance pour les travailleurs des centres de soins de longue durée, des centres de santé régionaux et des hôpitaux, ainsi que pour la communauté dans son ensemble. En outre, l'étude permettrait de mieux comprendre l'étendue de l'immunité collective.

À propos des tests de détection des anticorps

Un test de détection d'anticorps, également appelé test sérologique, est utilisé pour déterminer si une personne peut avoir acquis une immunité contre un agent pathogène. Dans la situation de la pandémie actuelle de la COVID-19, les tests de détection d'anticorps doivent être capables d'identifier spécifiquement les anticorps anti-SARS-CoV-2 sans réactivité croisée avec d'autres coronavirus similaires, ce qui pourrait engendrer des résultats faussement positifs et donc indiquer à tort une immunité potentielle. Un résultat faussement positif signifie qu'une personne reçoit un résultat de test positif, alors qu'elle devrait recevoir un résultat négatif. Les faux positifs sont particulièrement critiques lorsque nous ignorons combien de personnes dans une population donnée ont été infectées par le virus.

À propos d'ALREO

L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario (ALREO) est un organisme sans but lucratif, composé de membres comprenant les opérations de 18 laboratoires cliniques en soins de courte durée, faisant partie des programmes cliniques du Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain (RLISS) dans l'Est de l'Ontario. Avec son modèle novateur de pratiques de laboratoire provinciales intégrées, l'ALREO a comme mission de fournir des services de laboratoire axés sur le patient, uniformes, de haute qualité et rentables pour répondre aux besoins des patients de la région. Les laboratoires de l'ALREO fournissent des tests diagnostiques pour les patients hospitalisés ainsi que pour les patients externes enregistrés, effectuant un total d'environ 13 millions de tests à chaque année. Ces laboratoires effectuent des examens complets dans les domaines de l'anatomopathologie, la biochimie, la génétique, la médecine transfusionnelle, l'hématopathologie, la microbiologie et la virologie. Pour de plus amples informations, visitez www.eorla.ca.

À propos du test sérologique Elecsys® Anti-SARS-CoV-21

Le test Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 est un test immunologique in vitro de détermination qualitative des anticorps (IgG comprises) dirigés contre le coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), présents dans le sérum et le plasma humain. Ce dosage en double antigène sandwich peut détecter dans un échantillon de sang des anticorps dirigés contre le nouveau coronavirus responsable de la COVID-19, ce qui pourrait permettre d'établir si une personne a déjà été infectée et a pu développer une immunité contre le virus. Sur la base de 10 453 échantillons analysés, le test Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 affiche une spécificité de 99,8 % et ne présente aucune réactivité croisée avec les quatre coronavirus humains responsables du rhume. Cela pourrait réduire le risque de faux positifs dû à la détection d'anticorps similaires susceptibles d'être présents chez un individu, mais spécifiques à des coronavirus autres que le SARS-CoV-2. Le test immunologique Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 a détecté des anticorps avec une sensibilité de 99,5 % dans des échantillons prélevés 14 jours après une infection confirmée par PCR. L'importance de la spécificité et de la sensibilité d'un test dépend de l'objectif visé et de la prévalence de la maladie dans une population donnée.

À propos Roche

Roche est un pionnier mondial des produits pharmaceutiques et diagnostiques ayant pour but l'avancement de la science pour améliorer la vie des gens. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, une approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient. Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Pour de plus amples informations, visitez www.roche.com.





1 Les spécifications complètes du test sérologique Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 et des systèmes d'analyse immunologique Roche, notamment leur débit d'analyse, peuvent être consultées sur notre site Web https://www.rochecanada.com/content/dam/rochexx/roche-ca/products/fr/docs/package_insert/Can%20Elecsys%20Anti-SARS-CoV-2-09203095190-V2-PI-Fr-E1G.pdf

