L'Association des kinésiologues et kinésiologues spécialisés du Québec (AKKOMQ) se dit préoccupée par la situation de confrontation

MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Préoccupée par la position publique prise par une coalition de propriétaires de centres d'entraînement face aux mesures mises en place par le gouvernement du Québec pour faire face à la recrudescence des cas de Covid-19 au Québec, l'AKKOMQ invite les parties au dialogue, comprends l'inquiétude grandissante des propriétaires de centres d'entraînement et interpelle le gouvernement afin qu'il informe et protège le public de façon plus adéquate.

« Comme association, nous sommes très inquiets face à cette situation de confrontation entre le gouvernement et certains propriétaires de centres d'entraînement mais comprenons la volonté de ces derniers, qui sont à bout de souffle, de vouloir reprendre et maintenir leurs activités le plus rapidement possible. Après avoir investi de façon importante pour continuer d'accueillir leurs clients, aujourd'hui, les centres d'entraînement ne peuvent que constater l'exode de leurs revenus et de leurs clients; ce qui est très préoccupant du point de vue de la santé et de la protection du public » a mentionné la porte-parole de l'AKKOMQ, Geneviève Émond.

Depuis le printemps dernier, le secteur du sport et du loisirs est durement affecté par la crise liée à la COVID-19. La population est aussi touchée et les activités professionnelles des kinésiologues qui œuvrent en clinique ou en centres de conditionnement physique sont sérieusement perturbées. Plusieurs emplois sont déjà perdus et de nombreux établissements peineront à se relever face à cette deuxième période de re-confinement; ce qui a déjà, des conséquences néfastes pour la santé physique et mentale de la population québécoise.

À titre d'association de professionnels de la santé, l'AKKOMQ sonnent l'alarme et invite le gouvernement à faire appel aux kinésiologues et kinésiologues spécialisés afin qu'ils contribuent à leur juste valeur, à développer une approche plus inclusive au bénéfice de tous. Nous considérons que les kinésiologues doivent faire partie de la solution et que leur travail devrait être encadré et reconnu. Nous sommes d'avis que l'entrainement sans supervision a aussi des conséquences dont nous sommes témoins.

L'AKKOMQ

L'A.K.K.O.M.Q. vise à faire connaître et reconnaître les bienfaits de la kinésiologie et de la thérapie manuelle auprès de la population québécoise et auprès des instances publiques et privées. Elle a pour mission de veiller non seulement à la protection du public en assurant la compétence et le professionnalisme de ses membres, mais aussi de s'assurer du bien-être socio-économique de ces derniers.

