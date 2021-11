L'Association des Inspecteurs en Bâtiments du Québec (AIBQ) et InterNACHI-Québec (AIIICQ) se positionnent face à l'encadrement de l'inspection de bâtiment

MONTRÉAL, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ) et InterNACHI-Québec, représentent les deux plus grands regroupements d'inspecteurs en bâtiment au Québec avec près de 800 membres.

Ces deux associations, les plus reconnues en inspection de bâtiments au Québec, unissent leur voix pour informer le public que des informations sensationnalistes, trompeuses et erronées à propos de la qualité des inspections au Québec, ont été récemment véhiculées dans certains médias.

Afin de bien vous informer de la réalité et des faits, voici un bref déroulement.

En décembre 2019, le gouvernement du Québec adoptait la loi 16, visant principalement l'encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise et en conséquence de ceci, des pouvoirs réglementaires ont été octroyés à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Dans un but d'uniformiser les pratiques dans ce domaine, la RBQ souhaite mettre en place une norme de pratique unique à l'ensemble des inspecteurs de la province.

Pour ce faire, elle a mandaté le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) pour la rédaction d'une nouvelle norme. Une table de concertation de 18 collaborateurs, réunissant des représentants de l'ensemble des sphères d'activités liées aux bâtiments, à l'immobilier, à la protection des consommateurs ainsi qu'à l'habitation a ainsi été créée.

Après plusieurs mois de travail à cette table de concertation où l'Association des Inspecteurs en Bâtiments du Québec (AIBQ) et InterNACHI-Québec étaient présentes, le BNQ a préparé un projet de norme qui a été déposé pour consultation publique à l'été 2021.

Suite à l'étude de ce projet jusqu'en octobre, de nombreux commentaires et demandes de modifications ont été transmis au BNQ. Il y aura donc une seconde étape de concertation, ce que nous accueillons favorablement.

« Nos associations prennent très au sérieux leur rôle dans la création de cette nouvelle norme de pratique uniformisée et nous priorisons l'objectif d'atteindre un consensus, le tout en partageant nos expériences et notre savoir-faire avec les autres représentants du milieu », affirme le président de l'AIBQ, M. Denis St-Aubin.

« Il est regrettable d'entendre des personnes représentant une poignée d'inspecteurs, refusant non-seulement de contribuer à ce processus d'amélioration continue et qui de plus, désinforme le public en propageant des faussetés sur la qualité des inspections actuellement réalisées dans la province », souligne M. Tony Porowski, président de InterNACHI-Québec.

Depuis le début de leurs créations, l'Association des Inspecteurs en Bâtiments du Québec et InterNACHI-Québec, ont veillé à la protection du public, en s'assurant d'un processus rigoureux pour l'adhésion, la certification ainsi que la formation de leurs membres, en obligeant l'utilisation d'une convention de service, au respect d'une norme de pratique rigoureuse reconnue par les tribunaux et à l'obligation de détenir une assurance professionnelle.

L'union des connaissances et l'expertise de tous les spécialistes dans les domaines pertinents permettront d'arriver à la réalisation d'une norme de pratique unique pour l'inspection des bâtiments au Québec.

D'ici là, les consommateurs peuvent continuer d'avoir confiance aux inspecteurs et inspectrices en bâtiment, membres de l'AIBQ et de l'AIIICQ, qui tous les jours effectuent des inspections avec rigueur et professionnalisme.

