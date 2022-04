L'Association des hôtels du Grand Montréal lance une grande campagne de recrutement

MONTRÉAL, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Sous le thème « Travailler en hôtellerie, c'est profiter d'un bagage d'avantages!», l'Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM) lance une nouvelle campagne de recrutement et de valorisation des métiers de l'hôtellerie afin d'appuyer et d'encourager la relance économique de la métropole et de son industrie hôtelière.

En ligne du 4 avril au 4 juin, le premier volet de la campagne sera diffusé pour l'heure dans les médias numériques et sociaux. Des entrevues vidéos animées par Geneviève Borne y présenteront cinq des nombreux métiers de l'hôtellerie, de directeur des finances à chef cuisinier, en passant par le marketing, les ressources humaines et le service à la clientèle. Parallèlement, le 7 avril de 12h à 20h, l'AHGM tiendra une Journée de recrutement 2022 à l'intention des personnes à la recherche d'un emploi humain et valorisant. Pour cette journée seulement, c'est plus d'une trentaine d'hôtels qui offriront plus de 2000 emplois regroupés dans une quinzaine de sous-catégories. Cet événement est organisé en collaboration avec le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI), qui permettra d'approcher plus spécifiquement les membres des communautés immigrantes du Grand Montréal.

L'hôtellerie, ça change des vies

Avec cette campagne rendue possible grâce au soutien de Tourisme Montréal, l'AHGM veut rappeler que l'hôtellerie peut être un choix de vie et offre d'excitantes opportunités professionnelles, autant aux personnes en recherche d'emploi qu'aux étudiants en choix de carrière. Selon son président-directeur général Me Jean-Sébastien Boudreault, « l'hôtellerie offre une foule de possibilités et de carrières, chaque hôtel est un microcosme de société en soi et la longévité est au rendez-vous. On peut y déposer ses bagages pour longtemps, puisqu'il est possible de grandir dans un hôtel, de commencer comme chasseur ou comme serveur, par exemple, et de monter à la hauteur de ses ambitions. »

Montréal, une destination internationale

Rappelons que, forte de sa réputation comme destination de calibre international sur les marchés d'agrément et d'affaires, Montréal vivait un boom touristique et avait accueilli 11,1 millions de touristes en 2019, dont 80% provenaient de l'extérieur du Québec. Selon le Conference Board du Canada et Tourisme Montréal, les touristes avaient alors dépensé 4,86 milliards de dollars au total dans la métropole. Avec la restauration, l'hôtellerie compte parmi les deux industries les plus touchées par la pandémie; elle a vu ses revenus d'hébergement fondre de 95% dans les tout premiers mois de la crise, comparativement à 2019.

Si la pandémie a fait mal, elle a toutefois eu un côté positif explique Me Boudreault: « Les Québécois se sont mis à voyager chez nous et ont réalisé combien le Québec a de beaux coins de pays et de beaux hôtels partout.» Le rôle des hôtels dans le développement touristique à Montréal comme en région ne peut être surestimé selon lui: « Il ne faut jamais oublier que l'hôtellerie est la colonne vertébrale du tourisme. Si une région n'a pas de tourisme, elle n'aura pas d'hôtels et vice-versa. Sans hôtel, c'est difficile de développer une offre touristique. »

L'actuelle relance économique se fait sentir et a déjà permis aux hôtels membres de l'AHGM de recouper 50% de leurs revenus d'avant-pandémie malgré les restrictions sanitaires. Ce faisant, ils affichent d'ores et déjà plus de 2000 emplois à combler, et ce, même si une reprise complète des activités n'est prévue qu'en 2024, selon les projections les plus conservatrices. Ce retour à la normale est vital puisque l'hôtellerie est l'une des locomotives de l'économie locale et qu'une foule d'industries liées au tourisme et aux événements (tels congrès, mariages et spectacles) en dépendent, des fleuristes aux artistes en passant par les services de taxi, les compagnies d'audiovisuel, les producteurs locaux, etc.

Des ambitions locales et internationales

La présente campagne de recrutement et de valorisation des métiers de l'hôtellerie se veut le premier volet d'une stratégie à long terme de Me Boudreault et son équipe: « On veut que Montréal devienne la France de l'Amérique du Nord. En France, les métiers de l'hôtellerie comme ceux de serveur, chef, maître d'hôtel, etc. y sont valorisés et reconnus par des titres, des certifications et des reconnaissances prestigieuses comme les Meilleurs ouvriers de France. On peut, on doit faire la même chose ici. »

L'AHGM planifie ainsi, à l'automne, une tournée de conférences dans les écoles du Québec pour faire valoir et redorer le blason de l'hôtellerie en tant que choix de carrière, tant auprès des orienteurs que des élèves. De conclure Me Boudreault: « L'AHGM est un leader de l'hôtellerie et entend développer des programmes de stage, des sceaux de qualité, etc. N'oublions pas que les métropoles sont des portes d'entrée et de sortie et donc que l'expérience hôtelière et touristique commence ici même et qu'une métropole forte signifie une province forte. »

À propos de l'AHGM

Avec plus de 110 hôtels membres générant près de 12 000 emplois locaux, l'Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM) est un organisme à but non lucratif fondé en 1949, qui regroupe les leaders de l'industrie hôtelière montréalaise. Elle joue un rôle essentiel de catalyseur et de représentation des intérêts de ses membres, qui sont indispensables à la croissance et au développement de l'activité touristique et économique. L'AHGM mobilise, informe et appuie les hôtels du grand Montréal en faisant la promotion des pratiques répondant aux critères d'excellence parmi les plus élevés au monde. Référence en matière d'information et d'intelligence économique dans le secteur hôtelier, elle travaille à renforcer le dialogue auprès de l'industrie hôtelière panquébécoise ainsi que des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux.

