CALGARY, AB, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Comme indiqué précédemment, l'Association des Explorateurs et Producteurs du Canada ("EPAC") demeure fermement opposée à l'imposition d'un plafond d'émissions à la production pétrolière et gazière du Canada, tel qu'envisagé dans le cadre réglementaire publié aujourd'hui par le gouvernement du Canada.

Il est inutile et inacceptable d'imposer un plafond d'émissions aux producteurs de pétrole et de gaz du Canada, qui réalisent déjà d'importantes réductions d'émissions, comme le montrent les propres données du gouvernement fédéral. Un plafond d'émissions fédéral entraîne également d'autres incertitudes, y compris des contestations constitutionnelles éventuelles.

Afin de garantir que les producteurs canadiens puissent continuer à produire de manière responsable l'énergie abordable et fiable dont le monde a besoin tout en continuant à faire avancer les projets de technologies propres, notre secteur doit être compétitif pour attirer les investissements ; Cela nécessite un équilibre, du pragmatisme et des incitations au lieu de mesures punitives telles qu'un plafond d'émissions qui nuit encore plus à la réputation du Canada en tant que pays où les projets sont beaucoup trop coûteux, où les objectifs sont incertains et où la performance environnementale n'est pas reconnue.

Au lieu de promouvoir des mesures nuisibles qui déplacent la production vers d'autres juridictions - ce qui augmentera les coûts de l'énergie pour les Canadiens; le Canada devrait se concentrer sur la mise en œuvre d'incitations comparables aux programmes offerts ailleurs dans le monde. Le gouvernement devrait finaliser les mesures d'incitation déjà annoncées, telles que la mise en œuvre d'un crédit d'impôt à l'investissement du CCUS, et un programme réalisable de contrats carbone pour la différence qui offre une certitude sur le prix du carbone et soutient des projets de plusieurs millions de dollars et de plusieurs décennies.

Les producteurs de pétrole et de gaz du Canada continueront à participer, en tant que partenaires constructifs, à l'élaboration de politiques qui attirent les investissements et réduisent les émissions sans affecter la production. Cela inclut la mise en œuvre constante d'initiatives de réduction du méthane qui atteignent des performances de premier plan au niveau mondial.

À propos de l'Association des Explorateurs et Producteurs du Canada ("EPAC")

EPAC représente plus de 100 producteurs d'énergie, allant des start-ups aux entreprises publiques de plusieurs milliards de dollars ayant leur siège au Canada ; ceux-ci représentent environ 45 % de la production de pétrole et de gaz du Canada et plus de 150 000 emplois dans tout le pays.

Nos entreprises membres réalisent de véritables réductions d'émissions et produisent plus avec moins d'émissions de GES qu'il y a quelques années, en investissant collectivement des centaines de millions de dollars dans des technologies de réduction.

SOURCE Explorers and Producers Association of Canada (EPAC)

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements de la part des Explorateurs et Producteurs du Canada, veuillez contacter : Jen Paterson, Directeur de la Mobilisation et des Communications, [email protected]