L'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec, appuyée par Le Groupe Atwill-Morin proposent au gouvernement du Québec de former une Brigade québécoise d'experts-maçons pour contribuer à la reconstruction de la cathédrale Note-Dame-de-Paris

« C'est la réponse la plus plausible et rationnelle que nous avons pu trouver, à ce stadeci, aux interrogations du Premier ministre et des deux ministres » ont dit aujourd'hui de concert le directeur général de l'Association et le président et chef de la direction de l'entreprise, messieurs martin Cormier et Matthew Atwill-Morin. Ils ont rappelé, du même souffle, que ceux-ci disaient, le 16 avril dernier, que le Québec veillerait à faire sa part pour sauver Notre-Dame de Paris, affirmant cependant ne pas encore savoir comment cela pourrait se matérialiser.

Rappelant que le Groupe Atwill-Morin s'était acquis ses titres de noblesses en restaurant de prestigieux sites et immeubles historiques tels ceux du Parlement d'Ottawa (les tours de l'édifice-centre), de l'hôtel de la Monnaie Royale canadienne, de l'Édifice HonoréMercier du Parlement de Québec, de Fort Lévis, de l'Hôtel-de-ville de Montréal, du Ritz Carlton, de la Prison des Patriotes, de la maison de Mère Marguerite-d'Youville de la congrégation des Sœurs Grises et de nombreux autres, monsieur Atwill-Morin a pour sa part indiqué que cette brigade de maçons, tailleurs de pierre et autres artisans, serait constituée des meilleurs éléments puisés dans le personnel des 700 employés de l'entreprise. En coopération avec d'autres entreprises de métiers spécialisés, la brigade du Québec pourrait se rendre disponible en permanence des mois de novembre à mars de chaque année, inclusivement, sur un échéancier de cinq (5) ans, par exemple.

Monsieur Morin a, par ailleurs, soutenu que les maçons du Québec possèdent toute l'expertise et la compétence nécessaires au maintien et à la restauration de cette icône du patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce, dans le respect de l'architecture gothique d'origine.

Pour l'Association et Le Groupe Atwill-Morin, cela pourrait constituer une initiative originale et inédite du Québec dans cette reconstruction de cette pièce magistrale du patrimoine mondial et serait une occasion unique d'apposer, par-dessus tout, une touche d'ADN des québécois à cette œuvre qui a fasciné non seulement les historiens de l'art et les architectes contemporains, mais, aussi, le commun des mortels pour qui Notre-Damede-Paris a les traits d'un symbole impérissable que le grand Le Corbusier, par exemple, qualifiait de pure création de l'esprit, liée à de nombreux épisodes de l'histoire de France.

SOURCE Groupe Atwill-Morin

Renseignements: Source : Martin Cormier - Directeur général AEMQ, Matthew Morin - Président et chef de la direction Groupe Atwill-Morin; Contact : Alexandre Dumas - Vice-président - Communication corporative, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 514 843-1901 (ligne directe), 514 898-4636 (cellulaire), adumas@national.ca

Related Links

https://www.aemq.com/