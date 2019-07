L'Association des écoles de conduite du Québec (AECQ) réagit à l'annonce du ministre des Transports François Bonnardel à la suite de l'annonce de la hausse du prix des cours de conduite - Un « plaster » sur le bobo

REPENTIGNY, QC, le 24 juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'AECQ se réjouit d'un pas fait par le Ministre Bonnardel.

Une augmentation de 2,87$/h du cours de conduite obligatoire sera UN PEU bénéfique pour les entreprises ayant plusieurs écoles, le profit se faisant sur le volume, mais qu'en est-il des écoles à propriétaire unique?

Le prix du cours… en réalité c'est seulement 24,02$/heure du cours de conduite. L'augmentation du prix devrait être ajusté en fonction de l'augmentation du coût de la vie.

Comment pourrons-nous augmenter les salaires de nos formateurs, offrir de la formation continue à nos employés, offrir un service de qualité et des équipements récents à notre clientèle?

LE PRIX… un flocon dans la tempête

Il ne faut pas oublier que les écoles de conduite assument le coût d'achat des véhicules, les modifications du double pédalier, l'entretien de ces derniers, paient l'essence, le loyer, le personnel administratif et enseignant, la formation, les équipements informatiques, la publicité, les immenses frais administratifs de l'AQTr, etc.

Quelques exemples :

Coûts de la formation moniteur incluant les salaires, les frais de déplacement et le coaching peuvent coûter jusqu'à 7 000$ en tenant compte des régions.

L'AQTr un palier de trop…

Frais de permis annuels à payer par succursale et par classe de permis.

Frais de permis annuel d'enseignement par moniteur et par compétences sans formation continue et sans services en retour

Pour toute demande, les écoles doivent s'adresser d'abord à l'AQTr qui fait cheminer les dossiers vers la SAAQ.

Etc.

La SAAQ…

Délais pouvant aller jusqu'à 3 à 8 semaines avant d'obtenir l'approbation de l'ingénieur de la SAAQ concernant l'installation du double pédalier de frein… le véhicule dort dans la cour et la clientèle attend ses cours et l'école de conduite perd de l'argent.

Une inspection mécanique obligatoire aux 6 mois pour chaque véhicule auto-école

Des délais d'attente très longs pour les examens pratiques

C'est pas moi… c'est l'autre

Quand on lit les commentaires de tous et chacun, il est clair que le prix cause un problème pour la pénurie de main-d'œuvre. Les commentaires émis reflètent la conduite automobile… « on conduit pour les autres ».

Les écoles de conduite ont pour rôle de s'occuper des nouveaux conducteurs et de leur transmettre le plus rapidement possible des notions de responsabilité et d'anticipation des situations de conduite auxquelles ils devront faire face. Ils doivent apprendre « à conduire pour SOI en observant les autres ».

Donnez-nous les moyens d'aider les nouveaux conducteurs à adopter un comportement coopératif, sécuritaire et responsable.

Lise Champagne,

Présidente AECQ

