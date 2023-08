L'ASSOCIATION DES CINÉMAS DU CANADA RAMÈNE LA JOURNÉE NATIONALE DU CINÉMA ET INVITE LES CINÉPHILES DE TOUT LE PAYS À ALLER AU CINÉMA POUR 4,00 $

Tous les films, tous les formats, tous les horaires, toute la journée du 27 août pour 4 $ dans les cinémas participants.

TORONTO, le 21 août 2023 /CNW/ - Les membres de l'Association des cinémas du Canada (MTAC) invitent les cinéphiles de partout au Canada à célébrer le cinéma avec des entrées à prix réduit lors de la deuxième Journée nationale du cinéma, le 27 août 2023. Pour une liste des cinémas participants au Canada, visitez www.nationalcinemaday.ca

La Journée nationale du cinéma réunira des spectateurs de tous âges qui pourront profiter d'une journée au cinéma à un prix réduit de 4,00 $ (plus les taxes applicables). Cet événement d'une journée se déroulera dans plus de 3 000 établissements participants, qui comptent plus de 30 000 écrans à la grandeur de l'Amérique du Nord. Les cinémas participants au Canada comprennent Cineplex, Cinémas Ciné Entreprise, Cinémas Guzzo, Imagine Cinemas, Landmark Cinemas et de nombreux cinémas locaux indépendants dans les différentes provinces.

« Après un été record en matière de fréquentation cinématographique, la Journée nationale du cinéma est la façon idéale de clore la saison. Les cinémas de tout le pays sont ravis d'unir leurs forces pour accueillir les Canadiens dans leurs salles et leur faire vivre une journée de plaisir au cinéma avec leurs familles et leurs amis », affirme Nuria Bronfman, directrice exécutive de MTAC. « Nous sommes ravis d'être aux côtés de nos collègues américains pour remercier les cinéphiles d'ici pour leur soutien continu à l'industrie du cinéma, en les invitant à profiter de l'expérience du grand écran. »

Des informations supplémentaires sur la Journée nationale du cinéma sont disponibles sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #NationalCinemaDay, en visitant www.nationalcinemaday.ca ou le site Web de votre cinéma local. Rejoignez des millions d'autres spectateurs et rendez-vous dans un cinéma près de chez vous!

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DES CINÉMAS DU CANADA

Fondée en 1980, MTAC est une organisation commerciale qui représente les intérêts des exploitants de plus de 3 000 écrans de cinéma à la grandeur du pays.

MTAC travaille en collaboration pour partager les meilleures pratiques et identifier les moyens de protéger et de promouvoir les exploitants de salles au Canada. En Amérique du Nord et dans le monde, cette association représente la voix du réseau des exploitants canadiens, en communiquant leurs besoins et défis spécifiques aux intervenants de l'industrie du monde entier. Au Québec, les membres de l'ACC sont représentés par l'Association des propriétaires de cinémas du Québec.

Les membres de MTAC comptent sur l'association pour rester au fait de l'actualité et des développements les plus récents du secteur, car elle assure la liaison entre les institutions dirigeantes et fournit des conseils stratégiques sur un large éventail de sujets.

Face à la diversité et à l'augmentation constante des offres de visionnage et de distribution proposées aux consommateurs aujourd'hui, l'ACC s'efforce d'aider les exploitants à offrir au public des expériences cinématographiques inégalées, en mettant l'accent sur le plaisir d'aller au cinéma et de voir les films comme ils sont censés être vus : sur grand écran.

SOURCE Movie Theatre Association of Canada

Renseignements: Nuria Bronfman, [email protected]; Au Québec: Mario Fortin, [email protected]