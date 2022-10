L'Association des cadres des CPE salue la nomination de Suzanne Roy, nouvelle ministre de la Famille

LONGUEUIL, QC, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fébrilité que les femmes gestionnaires des CPE/BC du Québec attendaient la nomination de leur nouvelle ministre de la Famille. C'est avec tout autant de joie et d'espoir qu'elles ont appris la nomination de madame Suzanne Roy à ce poste de grande importance pour la vitalité socio-économique du Québec et pour l'avenir de ses enfants.

Au nom de son conseil d'administration et de ses 1031 membres répartis aux quatre coins du Québec, l'Association des cadres des CPE tient à transmettre à madame Roy ses plus vives félicitations. Cette nomination traduit la volonté du gouvernement de confier la destinée du réseau de CPE/BC aux mains d'une femme expérimentée, énergique et très humaine.

Bien sûr, les défis auxquels elle sera confrontée sont grands et complexes. C'est pourquoi l'ACCPE tient à réitérer l'entière collaboration des cadres des CPE/BC dans le mandat qui lui a été confié, celui de mener à bien le Grand chantier pour les familles annoncé en octobre 2021 par le premier ministre et le ministre de la Famille précédent. Pour bien établir les bases de cet important partenariat, l'ACCPE a invité la nouvelle ministre de la Famille à rencontrer rapidement ses représentantes.

L'Association des cadres des CPE représente les 1800 cadres des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du ministère de la Famille. Elle a notamment pour mission de favoriser le développement des meilleures compétences de gestion chez les directrices générales et directrices adjointes des CPE/BC du Québec.

Renseignements: Informations : Brigitte Lépine, adjointe à la direction et aux communications / 514-884-8705 / [email protected]