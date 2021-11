L'Association des brasseurs du Québec nomme Philippe Roy comme directeur général

Fort d'un parcours en politique et en affaires publiques, Philippe Roy est un avocat, un professionnel des communications et une personnalité politique bien connue du milieu des affaires. Son intérêt pour le développement économique l'a notamment amené à occuper des postes au sein d'organismes publics, de groupes financiers, de cabinets de lobbying et de conseils d'administration dans lesquels il a travaillé sur de grands projets urbains et plusieurs campagnes de communication et d'acceptabilité sociale.