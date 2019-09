L'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement devient Chaîne d'approvisionnement Canada

TORONTO, le 13 sept. 2019 /CNW/ - Lors de son assemblée générale annuelle, l'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnementMC a annoncé qu'elle changeait son nom à Chaîne d'approvisionnement CanadaMC. L'association a, par la même occasion, lancé un nouveau site Web dans le cadre d'une initiative de repositionnement global de la marque.

« Le nouveau nom et la nouvelle image de marque font partie d'une transformation que nous avons entamée alors que l'association entre dans son deuxième siècle d'existence », a dit Christian Buhagiar, président et chef de la direction de Chaîne d'approvisionnement Canada. « Les chaînes d'approvisionnement d'aujourd'hui sont dynamiques et en constante évolution. L'association représentant les professionnels de la chaîne d'approvisionnement du Canada doit être un reflet de cette réalité. »

Au cours du processus de repositionnement de la marque, l'association s'est également dotée d'une nouvelle signature, « Des professionnels qui avancent l'avenir », et d'un nouveau logo signifiants.

Le logo, qui rappelle une feuille d'érable, n'évoque pas seulement notre nationalité. Il représente aussi la connexité de la chaîne d'approvisionnement, illustrant les réseaux et la collaboration essentiels à la réussite des chaînes d'approvisionnement ainsi que l'interconnexion entre la fédération, les corporations et les membres qui composent l'association. Les points reliés du logo peuvent aussi être interprétés comme traçant la route complexe d'une chaîne d'approvisionnement mondiale.

« Des professionnels qui avancent l'avenir » communique de façon succincte le statut de ceux et celles qui œuvrent dans la chaîne d'approvisionnement ainsi que leur perspective résolument tournée vers l'avenir. Cette signature vise à :

Élever la perception de ceux et celles qui œuvrent dans la chaîne d'approvisionnement en tant que professionnels, reconnaissant la valeur qu'ils apportent à leurs organisations à la l'économie canadienne. Englober les diverses façons grâce auxquelles l'association et ses membres « avancent » dans leurs carrières et leurs connaissances, et ce, pour la profession, le pays et l'économie. Exprimer ce vers quoi l'association se concentrera dans l'avenir, c'est-à-dire porter une attention particulière au développement de compétences et à l'élaboration de politiques ainsi qu'au développement de la chaîne d'approvisionnement elle-même qui est maintenant si centrée sur l'IA, la chaîne de blocs, la robotique, l'automatisation, etc.

Le nouveau site Web, dont l'adresse est maintenant www.supplychaincanada.com, a été amélioré pour proposer un style moderne et de nouvelles fonctionnalités qui permettent d'avoir accès à du contenu ciblé en fonction de l'emplacement des utilisateurs partout au Canada.

Ces changements ne se veulent pas uniquement des améliorations esthétiques. Ils font partie d'un plan plus large qui vise à renforcer l'association. Chaîne d'approvisionnement Canada consolide notre marque d'un bout à l'autre du pays sous un seul nom dans chaque province et territoire, éliminant ainsi toute confusion possible découlant de notre structure de fédération. « L'unité que ceci procurera nous aidera à améliorer les reconnaissances dans le secteur et à exercer un leadership plus fort pour la communauté canadienne de la chaîne d'approvisionnement », a dit M. Buhagiar.

La transformation de l'association a commencé en 2018 avec une nouvelle vision et une nouvelle mission ainsi qu'un plan stratégique ambitieux de trois ans. Le nouveau nom et le repositionnement de la marque annoncés hier s'inscrivent dans une évolution plus vaste qui se poursuivra au cours des deux prochaines années et qui comprendra la présentation d'une offre de formation nouvelle et actualisée, de nouvelles initiatives pour interagir avec l'industrie, des avantages à valeur ajoutée pour les membres et bien plus encore.

À propos de Chaîne d'approvisionnement Canada

Chaîne d'approvisionnement CanadaMC est la voix de la chaîne d'approvisionnement au Canada, représentant et servant plus de 7000 professionnels au pays ainsi que la communauté élargie de la chaîne d'approvisionnement. Chaîne d'approvisionnement Canada est une fédération composée d'un secrétariat national et de dix corporations provinciales et territoriales. Sa mission est de « guider l'industrie canadienne de la chaîne d'approvisionnement, d'offrir de la valeur à tous les membres et d'avancer la profession ». Par ses initiatives de formation, de défense des intérêts et de développement des ressources, l'association s'efforce de faire avancer sa vision pour que « les professionnels et les organisations de la chaîne d'approvisionnement du Canada soient reconnus comme étant des chefs de file en matière d'innovation, de concurrence mondiale et de croissance économique ». Son titre de professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (p.g.c.a.MC) est le titre professionnel le plus convoité au Canada pour ceux et celles qui font leur entrée dans la profession et qui avancent en tant que leaders dans la chaîne d'approvisionnement.

