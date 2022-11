L'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) demande la mise sur pied d'un système universel de soins de santé mentale et de santé liés à la consommation de substances dans le cadre de sa campagne Agir pour la santé mentale

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les besoins en matière de santé mentale ne cessent de croître et que les urgences atteignent un point de rupture, les gouvernements de toutes les instances doivent s'unir et agir pour que les soins de santé mentale soient accessibles et disponibles pour tous.

L'ACSM - Division du Québec salue d'ailleurs l'annonce du versement de 270 millions de dollars du Gouvernement du Canada pour l'année 2022-23 pour continuer à améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire et aux services en santé mentale et en toxicomanie des Québécois.esi. C'est un pas dans la bonne direction mais ce n'est pas suffisant.

« La santé mentale est un droit humain, comme l'a très clairement établi l'Organisation mondiale de la santéii. Dans un pays équitable et solidaire, le financement des soins de santé mentale et de santé liée à la consommation de substances n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais c'est aussi la chose la plus judicieuse à faire. » Karen Hetherington, présidente de l'ACSM - Division du Québec.

Cela signifie que l'accès aux soins et services en santé mentale ne devrait pas être exclusif à ceux qui ont la chance d'avoir une couverture d'assurance ou qui peuvent se permettre des soins privés ; l'accès doit être universel. De plus, chaque personne ayant besoin de services ou de soins en santé mentale n'a pas nécessairement besoin d'être vue par un psychiatre ou un médecin.

« Il faut reconnaitre et soutenir davantage les organismes communautaires, car ceux-ci ont un rôle important dans le déploiement de l'offre de services en santé mentale. Par exemple, ils peuvent offrir des programmes de promotion de la santé mentale, de prévention des problèmes de santé mentale, de psychothérapie, d'autosoins, etc. Plusieurs programmes communautaires sont basés sur des données probantes et ouvrent la voie à des percées en recherche et en développement de pratiques innovantes. » Geneviève Fecteau, directrice générale de l'ACSM - Division du Québec.

L'ACSM - Division du Québec salue également la volonté que témoigne le gouvernement fédéral, particulièrement exprimée dans son communiqué de presse de lundi dernier, à vouloir collaborer avec le gouvernement du Québec et ses autres homologues provinciaux pour soutenir la santé mentale des Canadiens.nes. Nous insistons toutefois sur l'importance de créer un nouveau Transfert en santé mentale. De ce fait, les ministres provinciaux de la santé pourront utiliser ces fonds selon les besoins et les priorités qu'ils ont établis, soutenir davantage les organismes communautaires et inclure plus de services et de soins dans le cadre de leur régime public. Tout ceci contribuera à ce que tous aient accès aux services en santé mentale dont ils ont besoin et auxquels ils ont droit.

