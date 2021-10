CANMORE, AB, le 29 oct. 2021 /CNW/ - En Amérique du Nord, chaque année, le samedi précédant l'Action de grâce américaine, nous soulignons la Journée internationale des endeuillés par suicide. Il s'agit d'un moment pendant lequel les personnes touchées par le suicide, où qu'elles vivent, peuvent se rassembler en tant que communauté pour trouver du soutien, se réconforter mutuellement et se souvenir de leurs proches en partageant leurs récits de deuil, d'espoir et de guérison.

Voulant davantage reconnaître les personnes qui ont perdu des êtres chers, l'Association canadienne pour la prévention du suicide (ACPS), a décidé d'élargir le soulignement de la Journée internationale des endeuillés par suicide en déclarant le mois de novembre le Mois des endeuillés par suicide.

Le Mois des endeuillés par suicide permettra à toutes les personnes ayant perdu quelqu'un par suicide, qu'elles se considèrent comme des personnes endeuillées par suicide, ou tout autre terme reflétant leur expérience de deuil, de s'impliquer dans une série d'activités et d'événements visant à accroître l'engagement et la sensibilisation.

« Il nous fallait reconnaître la nécessité d'organiser un événement de sensibilisation d'une durée d'un mois pour les endeuillés par suicide, afin que les gens qui souffrent souvent en silence ou seuls, puissent faire entendre leurs histoires », déclare Sean Krausert, directeur général de l'ACPS. « Le fait d'éliminer la stigmatisation et d'écouter les personnes endeuillées parler du suicide permet non seulement de guérir, mais aussi de promouvoir l'éducation et de faire avancer la défense des intérêts au nom de la prévention du suicide et de la promotion de la vie. »

Tout au long du mois de novembre, l'ACPS organisera une série d'activités à l'intention de ceux qui ont perdu un proche par suicide, notamment en honorant la Journée internationale des endeuillés par suicide, en organisant un événement pour les animateurs de groupes de soutien aux personnes endeuillées, et en lançant une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux. Pour une liste complète des activités et des événements virtuels prévus, veuillez consulter le site Web de l'ACPS au : www.suicideprevention.ca.

L'Association canadienne pour la prévention du suicide envisage un Canada sans suicide. Depuis 1985, l'organisation travaille à la réalisation de sa mission de revendiquer, de communiquer et d'éduquer au sujet de la prévention, de l'intervention, et de la postvention du suicide, et de faire la promotion de la vie au Canada.

Facebook : Association canadienne pour la prévention du suicide -- ACPS

Instagram : @canadianassociationsuicideprev

Twitter: @CASP_CA Hashtag: #MPISL2021

SOURCE Canadian Association for Suicide Prevention

Renseignements: Erika Luoma, Gestionnaire des communications et du développement de fonds, [email protected], (613) 702-4446

Liens connexes

www.casp-acps.ca