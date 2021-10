À cause des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales, des ruptures de stock et des pénuries de produits de détail, certains jouets pourraient être plus difficiles à trouver et plus coûteux que d'habitude

TORONTO, le 4 oct. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne du jouet (ACJ), une association commerciale sans but lucratif qui représente les entreprises participant à la création et à la distribution de jouets et de produits de divertissement pour les jeunes, conseille aux consommateurs canadiens de magasiner plus tôt les jouets pour la période des Fêtes de cette année afin d'éviter les ruptures de stock prévues découlant des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

« Les fabricants de jouets qui expédient leurs produits au Canada à partir d'installations de fabrication à l'étranger font face à d'énormes défis, a déclaré Andrew Wagar de l'ACJ. Ils doivent notamment composer avec une augmentation des coûts des conteneurs, de l'expédition et du transport terrestre, ainsi qu'un approvisionnement limité en navires de charge pour le transport de marchandises et d'autres problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement. Ces défis se manifestent partout dans le monde et entraînent des ruptures de stock sur le marché. Nous encourageons toutes les familles canadiennes à acheter des jouets plus tôt cette année et à ne pas attendre jusqu'à la fin de novembre ou en décembre pour commencer leur magasinage. Ainsi, elles pourront être en mesure de donner à leurs enfants les articles essentiels sur leur liste de souhaits. »

Les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement auxquels font face les fabricants de produits de consommation emballés ont été signalés dans le monde entier. Les entreprises de jouets sont actuellement confrontées à des hausses de frais d'expédition allant de 500 à 800 %. L'ensemble du secteur est touché par ce phénomène, mais les centaines de petites et moyennes entreprises qui forment un important pourcentage du marché le sont particulièrement. Les entreprises de jouets doivent également faire face à une hausse des coûts de fret et de camionnage occasionnée par les détentions, les surestaries et l'augmentation des temps de transit de 75 jours ou plus, qui retardent considérablement l'acheminement des produits vers les points de vente. On prévoit que la disponibilité de certains articles pourrait être plus limitée par rapport aux années précédentes, surtout à la fin de novembre et en décembre, lorsque la majorité des achats de jouets pour les Fêtes sont effectués.

« Chaque année, certains jouets populaires se vendent rapidement et sont difficiles à trouver. Cette année, la situation pourrait être encore pire - les jouets pourraient être tous achetés en peu de temps et subir des retards de réapprovisionnement, a prévenu Andrew Wagar. Certains consommateurs attendent aussi les soldes de dernière minute des Fêtes, mais ces ventes pourraient ne pas avoir lieu ou être plus rares cette année. Les parents qui magasinent tôt et qui n'attendent pas le dernier moment ne devraient avoir aucune difficulté à acheter tous les articles que leurs enfants souhaitent recevoir. C'est habituellement stressant et difficile de faire des achats pendant les dernières semaines juste avant Noël, et c'est souvent pendant cette période que certains articles coûtent cher. Cette année ne fera pas exception. Alors, magasinez tôt cette année pour profiter des niveaux élevés de stocks et éviter les files d'attente, les pénuries et les prix élevés qui pourraient autrement vous attendre. »

À propos de l'Association canadienne du jouet :

Fondée en 1932, l'ACJ est une association commerciale sans but lucratif dont les membres sont des fabricants, des importateurs et des distributeurs des secteurs des jouets, des jeux, des produits saisonniers et des produits récréatifs. L'ACJ est le puissant porte-parole d'une industrie du jouet de 2,3 milliards de dollars au Canada et à l'étranger. Grâce à l'Association, les membres de l'ACJ travaillent ensemble pour le mieux-être de l'industrie. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.canadiantoyassociation.ca/ .

SOURCE Canadian Toy Association

Renseignements: POUR OBTENIR UNE ENTREVUE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : Andrew Wagar, Swerve/Association canadienne du jouet, [email protected]

Liens connexes

http://www.cdntoyassn.com/