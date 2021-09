OTTAWA, ON, le 15 sept. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne des soins de longue durée (CALTC), CanAge, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et HealthCareCAN lancent un appel à tous les partis fédéraux pour défendre un nouveau transfert fédéral dédié à améliorer les soins de longue durée et les soins à domicile, y compris la prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées : le Transfert canadien de soins aux personnes âgées (CSCT).

Historiquement, les investissements fédéraux dans le continuum des soins aux personnes âgées ont été limités ou n'ont pas été priorisés dans les budgets globaux de la santé. Cela s'est traduit par le sous-financement des soins de longue durée (SLD) et des soins à domicile pour vieillir chez soi. La CALTC, CanAge, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et HealthCareCAN reconnaissent que les soins aux personnes âgées sont différents dans chaque province et territoire, car chaque gouvernement de compétence réglemente les soins aux personnes âgées de différentes manières.

La CALTC, CanAge, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et HealthCareCAN proposent que le CSCT se développe selon un facteur de progression prévisible au cours des 10 prochaines années. Nous recommandons de compléter les coûts accrus liés à la santé auxquels sont confrontés les provinces et les territoires qui luttent pour soutenir une population vieillissante grâce à un « transfert de personnes âgées » dédié. Cela augmenterait le financement fédéral engagé dans les soins aux personnes âgées à 23 milliards de dollars dans l'ensemble du continuum de soins.

Un Transfert canadien de soins aux personnes âgées permettrait aux décideurs fédéraux de trouver le juste équilibre, en respectant ces différences tout en veillant à ce que les provinces et les territoires disposent d'un financement dédié qui doit être utilisé pour améliorer les soins aux personnes âgées dans leur juridiction. Pour en savoir plus sur le CSCT, visitez calcc.ca/elections.

L'Association canadienne des soins de longue durée (CALTC) s'engage à assurer des soins de longue durée de qualité pour tous. En tant que principal porte-parole des soins de longue durée de qualité au Canada, la CALTC défend les intérêts des aînés au niveau fédéral et partage ses connaissances, ses idées et ses meilleures pratiques afin que les aînés puissent vivre et vieillir dans la dignité.

CanAge est l'organisation nationale de défense des aînés au Canada , travaillant à améliorer la vie des personnes âgées par le plaidoyer, les politiques et l'engagement communautaire. Nous sommes une organisation non partisane, à but non lucratif et soutenue par une large base de membres pancanadiens. En savoir plus.

L'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) représente la profession infirmière du Canada à l'échelle nationale et mondiale. Elle est le porte parole des infirmières et infirmiers autorisés, praticiens, auxiliaires autorisés et psychiatriques autorisés, ainsi que des infirmières et infirmiers retraités de l'ensemble des treize provinces et territoires.

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux des quatre coins du Canada. Nous encourageons la découverte et l'innovation éclairées et continues, orientées vers des résultats, dans tout le continuum des soins de santé. Pour plus d'informations, visitez www.soinssantecan.ca.

