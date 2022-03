L'Association canadienne des journalistes lance son sondage 2022 sur la diversité dans les salles de presse

L'an dernier, l'Association a publié son enquête inaugurale sur la diversité , dans laquelle 209 salles de presse ont partagé leurs données sur 3 873 journalistes. Cette enquête était la première dans l'histoire du Canada à révéler la diversité raciale et de genre des salles de presse de la radio, de la télévision, des médias numériques et de la presse écrite, en anglais et en français.

« Nous nous devons de comprendre la composition des salles de presse du Canada de sorte à travailler à l'élaboration d'un paysage médiatique qui reflète le public que nous desservons », a déclaré le président de l'Association, Brent Jolly. « Nous remercions toutes les salles de presse qui se sont engagées, une fois de plus, à participer à ce sondage, ainsi que celles qui y participeront pour la première fois. »

Le sondage de l'année dernière a révélé que la moitié des salles de presse emploient exclusivement des journalistes blancs, que plus de huit superviseurs de salle de presse sur dix sont des journalistes blancs et que, si les femmes sont globalement plus nombreuses que les hommes dans les salles de presse, elles sont largement surreprésentées dans les postes à temps partiel et de stagiaires.

Le sondage de l'année dernière a également révélé que huit médias sur dix ne comptent aucun journaliste issu d'une minorité visible ou indigène dans les trois premiers postes de direction.

« Au cours des deux dernières années, notre secteur a fait des questions liées à la diversité et à l'inclusion une priorité absolue », a déclaré M. Jolly. « La réalisation de ce sondage joue un rôle crucial dans l'obtention de données fiables qui nous aideront tous à mesurer les gains réalisés. »

Ce sondage est rendu possible grâce au soutien de généreux partenaires, dont la Fondation canadienne des relations raciales, Qlik, la News Leaders Association, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, et bien d'autres.

Dès d'aujourd'hui, le deuxième sondage annuel sera envoyé aux rédacteurs en chef, ou à leurs homologues, de la radio, de la télévision, des médias numériques et de la presse écrite dans tout le pays. L'Association canadienne des journalistes tiendra à jour une liste des salles de presse qui ont reçu le sondage et fera régulièrement le point sur celles qui y ont répondu.

Les résultats du sondage seront rendus publics après la date limite de réponse du 24 juin 2022. Par souci de transparence, une copie intégrale du texte du sondage est accessible au public ici. Si vous êtes un responsable de salle de presse et que vous n'avez pas reçu une copie éditable du sondage, veuillez contacter [email protected] pour en recevoir une. Pour en savoir plus sur le sondage sur la diversité, consultez le site http://www.caj.ca/diversitysurvey.

L'Association canadienne des journalistes est la plus grande organisation professionnelle nationale de journalistes de tous les médias au Canada et représente plus de 1100 membres à travers le pays. Les principaux rôles de l'Association sont d'offrir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et de défendre l'intérêt public.

SOURCE Canadian Association of Journalists