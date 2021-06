L'Association canadienne des journalistes (CAJ) est heureuse de lancer le volet été 2021 de son populaire programme de mentorat

«Nous avons hâte de poursuivre sur la lancée de la dernière ronde qui a permis aux mentors et aux personnes mentorées de travailler ensemble dans le but de produire des reportages incroyables qui aideront sans aucun doute les jeunes journalistes à étoffer leur portfolio et à lancer leur carrière.»

En phase avec les efforts de la CAJ de favoriser l'égalité et l'équité dans les médias canadiens, la moitié des mentors cet été sont des femmes et près de la moitié sont des journalistes racisés.

Voici les mentors pour cette ronde :

Robyn Doolittle - journaliste d'enquête, The Globe and Mail

- journaliste d'enquête, Andree Lau - directrice de la rédaction numérique, CBC News

- directrice de la rédaction numérique, CBC News Jesse Winter - journaliste visuel indépendant

- journaliste visuel indépendant Karyn Pugliese - professeure de journalisme et ex-présidente de la CAJ

- professeure de journalisme et ex-présidente de la CAJ Omayra Issa - journaliste et cheffe d'antenne, CBC-Radio-Canada

- journaliste et cheffe d'antenne, CBC-Radio-Canada Wendy Cox - journaliste Colombie-Britannique, The Globe and Mail

- journaliste Colombie-Britannique, Carlos Osorio - photojournaliste indépendant

- photojournaliste indépendant David Topping - directeur des infolettres, The Toronto Star

- directeur des infolettres, Valérie Ouellet - journaliste de données, CBC-Radio-Canada

Nicholas Keung - journaliste immigration, The Toronto Star

- journaliste immigration, Jen Gerson - cofondatrice, The Line

- cofondatrice, The Line Ryan McMahon - écrivain anichinabé et animateur de podcast

- écrivain anichinabé et animateur de podcast Karen Ho - reporter, Business Insider

- reporter, Business Insider William Wolfe-Wylie - développeur, CBC News

- développeur, CBC News Paul Wells - rédacteur, Maclean's

- rédacteur, Colin D'Mello - chef de bureau à Queen's Park, CTV News

Jordan Heath-Rawlings - animateur du podcast The Big Story

- animateur du podcast Jason Markusoff - correspondant à Calgary , Maclean's

- correspondant à , Tara Weber - cheffe de bureau pour l'Ouest, BNN Bloomberg

- cheffe de bureau pour l'Ouest, BNN Bloomberg Omar Sachedina - correspondant aux affaires nationales, CTV News

- correspondant aux affaires nationales, CTV News Nadia Tchoumi - vidéojournaliste, Global B.C., et directrice, CABJ

- vidéojournaliste, Global B.C., et directrice, CABJ André Picard - chroniqueur santé, The Globe and Mail

David Common - animateur de Marketplace , CBC News

- animateur de , CBC News David Beers - fondateur, The Tyee

- fondateur, The Tyee Katherine Laidlaw - journaliste magazine indépendante primée

- journaliste magazine indépendante primée Farah Nasser - cheffe d'antenne de soir, Global News Toronto

- cheffe d'antenne de soir, Global News Toronto Allya Davidson - productrice, CTV W5

- productrice, CTV W5 Zi-Ann Lum - reporter, Politico

- reporter, Politico Ishani Nath - directrice de la rédaction, Best Health Magazine

- directrice de la rédaction, Best Health Magazine Murad Hemmadi - correspondant à Ottawa , The Logic

La date limite pour s'inscrire à cette ronde de mentorat est le vendredi 9 juillet 2021, à 17 h (HE). Pour plus de détails sur le programme, y compris les bios des mentors et le formulaire d'inscription, cliquez ici .

Le programme de mentorat de la CAJ est ouvert uniquement aux membres de l'association en bonne et due forme. Si vous n'êtes pas déjà membre de la CAJ, nous pouvons y remédier . La prochaine ronde de mentorat de la CAJ se déroulera en septembre 2021.

Les personnes retenues pourront rencontrer leur mentor une heure par semaine pendant une période de six semaines.

L'Association canadienne des journalistes est un organisme professionnel qui compte plus de 900 membres partout au Canada. Sa mission première est de défendre les questions d'intérêt public et d'assurer le développement professionnel de ses membres.

SOURCE Canadian Association of Journalists

Renseignements: Brent Jolly, président de la CAJ, 289 387-3179, [email protected]

Liens connexes

http://www.caj.ca/