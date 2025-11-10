L'Association canadienne de soutien à l'emploi (ACSE) honore le mois de la sensibilisation aux Autochtones en situation de handicap : Près du tiers des Autochtones au Canada sont en situation de handicap

Les entreprises peuvent établir des relations authentiques et réciproques afin de soutenir le personnel autochtone--et de renforcer leur résilience organisationnelle.

HALIFAX, NS, le 10 nov. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne de soutien à l'emploi (ACSE) collabore avec Mentor Canada pour développer une ressource de mentorat pour les jeunes Autochtones en situation de handicap, qui soutient l'emploi et le développement de carrière. Novembre est le Mois de la sensibilisation aux Autochtones en situation de handicap (MSASH), un mois de reconnaissance fondé par Indigenous Disability Canada/BC Aboriginal Network on Disability Society. Près du tiers des Autochtones au Canada sont en situation de handicap.1 Avec la croissance des populations et des entreprises autochtones, les entreprises traditionnelles peuvent accroître leur résilience organisationnelle et soutenir les membres du personnel autochtones en renforçant l'inclusion et l'équité en milieu de travail.

Jeunes Autochtones : Des travailleurs et des leaders prometteurs

Avec plus de 1,8 million de personnes, les Autochtones constituent la population qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Ils sont aussi les plus jeunes, avec plus de 40 pour cent d'entre eux ayant moins de 25 ans.2

Les jeunes Autochtones font partie de la main-d'œuvre, des entrepreneurs et des leaders prometteurs.2 Le nombre d'entreprises et d'investissements dans tous les secteurs augmente, une tendance qui devrait se poursuivre.3

Près du tiers des Autochtones vivent en situation de handicap

Près du tiers des Autochtones au Canada vivent en situation de handicap, qui peut être non visible, comme des problèmes de santé mentale.1 Un rapport de Community Futures Treaty Seven, financé par l'Association canadienne de soutien à l'emploi (ACSE), indique que les préjudices psychologiques causés par le racisme et le capacitisme en milieu de travail sont une préoccupation courante chez les chercheurs d'emploi autochtones en situation de handicap.4

Un sondage de KPMG réalisé en 2024 a révélé que 61 pour cent de la main-d'œuvre autochtone en situation de handicap étaient victimes de capacitisme en milieu de travail. Les trois quarts des personnes ont répondu devoir travailler plus fort que leurs collègues qui ne sont pas en situation de handicap pour être valorisés et reconnus de la même manière.5

Des relations authentiques et réciproques soutiennent les membres du personnel et la résilience des entreprises

Pour les entreprises traditionnelles, établir des relations authentiques et réciproques est essentiel pour soutenir et retenir la main-d'œuvre autochtone et renforcer la résilience des entreprises. Les entreprises peuvent commencer par renforcer l'inclusion et l'équité en milieu de travail grâce à la formation continue, aux liens avec les organisations locales et au mentorat.

L'apprentissage continu (et le désapprentissage) de la discrimination historique et actuelle subie par les peuples autochtones est essentiel pour comprendre le contexte dans lequel les membres du personnel, la clientèle, les fournisseurs et les partenaires autochtones vivent, travaillent et font des affaires.

Les employeurs peuvent entrer en contact avec les services d'emploi autochtones locaux. Les employeurs peuvent participer à des salons de l'emploi pour rencontrer une main-d'œuvre qualifiée et se renseigner sur les mesures de soutien en milieu de travail pour les membres du personnel autochtones en situation de handicap.

Le mentorat inclusif renforce la culture organisationnelle

Les entreprises peuvent renforcer la culture organisationnelle et accroître la rétention grâce au mentorat inclusif. Le mentorat, en particulier avec un.e mentor.e autochtone et/ou en situation de handicap, renforce les liens et favorise la réussite.

L'initiative nationale MentorHabiletés de l'ACSE, qui est financée en partie par le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées du gouvernement du Canada, collabore avec Mentor Canada afin de développer une ressource de mentorat pour les jeunes Autochtones en situation de handicap, qui soutient l'emploi et le développement de carrière.

« Pour les jeunes Autochtones en situation de handicap, le mentorat peut être le lien essentiel qui leur permet d'exploiter pleinement leur potentiel », a déclaré Tracy Luca-Huger, directrice générale de Mentor Canada. « Notre partenariat avec MentorHabiletés représente une étape importante pour combler les lacunes en matière de mentorat au Canada grâce à un mentorat inclusif. Nous nous engageons à co-déveloper cette ressource en collaboration avec des guides et des spécialistes autochtones de notre comité consultatif national. »

« Lorsque tout le monde a une chance équitable, nos communautés prospèrent. Grâce à MentorHabiletés, nous aidons les personnes en situation de handicap à accéder à un emploi significatif, à développer leurs compétences et à démontrer tout ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les obstacles disparaissent. C'est ainsi que nous bâtissons ensemble un Canada plus fort et plus inclusif », a déclaré l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.

Consultez le site Web de l'ACSE à supportedemployment.ca/fr pour accéder à des ressources sur le recrutement inclusif et l'accessibilité en milieu de travail, et pour trouver un prestataire de services d'emploi local qui peut soutenir les chercheurs d'emploi et les employeurs.

L'Association canadienne de soutien à l'emploi (ACSE) est une association nationale qui facilite les possibilités offertes aux prestataires de services d'emploi communautaires, aux employeurs et aux personnes en situation de handicap afin d'accroître l'équité en matière d'emploi et l'inclusion des personnes en situation de handicap au Canada.

Pour résumer:

