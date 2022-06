« Alors que la communauté de la musique en direct se retrousse les manches pour se remettre des profonds impacts de la pandémie, la santé et la durabilité des petites salles sont plus importantes que jamais », a déclaré Erin Benjamin, présidente et directrice générale de l'Association canadienne de la musique sur scène. « Ces salles jouent un rôle fondamental dans un écosystème des arts de la scène en santé et la mesure d'aide #PourLAmourDeLaScène sera d'un grand secours. Nous sincères remerciements à la SOCAN pour avoir reconnu les périls auxquels font face nos salles de spectacles adorées. Nous avons plus que jamais besoin de musique en direct, afin de pouvoir continuer à connecter les fans et les artistes, musiciens et auteurs-compositeurs que nous aimons, et qui changent nos vies grâce à leur travail incroyable. »

Les salles de spectacle sont une bouée de sauvetage pour les nombreux artistes pour qui les tournées et les spectacles sont d'importantes sources de revenus. Les petites salles de spectacle doivent être fortes pour permettre à l'écosystème musical canadien de prospérer.

« En tant qu'artiste, surtout à mes débuts, les petites salles de spectacles ont été fondamentales pour ma croissance et mon développement ; sans elles, je ne suis pas sûr que j'aurais la carrière que j'ai aujourd'hui. Ce fonds d'aide financière soutiendra ces salles essentielles afin que les artistes du futur - et les salles que nous aimons tous - puissent traverser cette période difficile », a déclaré Julian Taylor, auteur-compositeur-interprète, musicien et finaliste aux JUNOs.

Les salles de spectacles de musique indépendantes d'une capacité maximale de 500 personnes et situées au Canada sont invitées à soumettre une demande pour la mesure d'aide #PourLAmourDeLaScène entre le 13 juin et le 13 juillet 2022. Trent (30) salles seront choisies au hasard lors d'un tirage qui aura lieu entre le 14 juillet et le 1er août. Les 30 salles qui recevront chacune 1000 $ seront annoncées le 4 août.

« La SOCAN a à cœur toute l'industrie canadienne de la musique », a déclaré la chef de la direction de la SOCAN, Jennifer Brown. « Les spectacles de musique sont essentiels pour la carrière de nos membres et la vitalité des salles de spectacle est essentielle à l'écosystème de la musique canadienne. La SOCAN veut faire ce qu'elle peut pour soutenir ces salles et nous sommes heureux de travailler en partenariat avec l'ACMS dans le cadre de ce programme. »

La mesure d'aide #PourLAmourDeLaScène a été annoncée lors des Live Music Industry Awards présentés au El Mocambo le 10 juin dans le cadre de la Canadian Music Week.

Pour tous les détails, visitez le www.aidfortheloveoflive.com/accueil.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE LA MUSIQUE SUR SCÈNE

L'Association canadienne de la musique sur scène (ACMS) est la voix de l'industrie canadienne de la musique en direct. Elle représente les parties prenantes de l'industrie, notamment les promoteurs de concerts, les festivals, les agences de talents, les salles de spectacles, les clubs, les arénas, les centres d'arts de la scène, les sociétés de billetterie, les associations et réseaux de l'industrie, ainsi que la chaîne d'approvisionnement. La mission de l'ACMS est d'ancrer la valeur économique, sociale et culturelle de la musique en direct en créant les conditions permettant aux concerts de prospérer. www.canadianlivemusic.ca #PourLAmourDeLaScène.

À PROPOS DE LA SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

SOURCE Association canadienne de la musique

Renseignements: Contacts médias : ACMS : Maddy Oliver, gestionnaire des services aux membres et des communications, [email protected] ; SOCAN : Amal Yassir, gestionnaire des communications et du marketing, [email protected]