L'Association canadienne de l'industrie de la chimie reçoit des fonds de Transports Canada pour appuyer la sécurité ferroviaire partout au Canada

OTTAWA, le 8 janv. 2020 /CNW/ - L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est heureuse d'annoncer que le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire (PASR) de Transports Canada fournira un soutien financier de 219 750 $ sur trois ans pour aider l'ACIC à améliorer la sécurité ferroviaire et la sensibilisation dans les collectivités partout au Canada.

L'ACIC et ses partenaires de l'initiative de sensibilisation de la collectivité et d'intervention d'urgence en matière de transport (TRANSCAER®), y compris l'Association des chemins de fer du Canada, ont obtenu un financement visant à appuyer trois activités principales axées sur l'amélioration de la sécurité ferroviaire et la formation des personnes et des collectivités situées le long des corridors de transport.

Ces trois activités principales sont les suivantes :

Construction d'un nouveau wagon-école de TRANSCAER® -- un wagon-citerne qui sera transformé en salle de cours sur roues pour former les intervenants d'urgence. Le premier wagon-école a été retiré de la circulation en 2018. Le concept innovateur a été adopté depuis par d'autres organisations en Amérique du Nord et dans le monde entier.

Mise au point d'outils de formation avancée, y compris des outils éducatifs en réalité virtuelle, qui permettront d'offrir une formation et une sensibilisation de pointe, même dans les collectivités les plus éloignées. Ces outils améliorés d'apprentissage et de formation en réalité virtuelle aideront à atteindre les régions mal desservies du pays, comme le Nord, où le passage du wagon-école de TRANSCAER® pourrait être plus difficile.

Offre d'une série de séances de formation dans tout le Canada à nos publics cibles à l'aide de ces nouveaux outils.

« Le secteur canadien de la chimie compte sur les chemins de fer du pays pour expédier environ 80 % de sa production, y compris des marchandises dangereuses, a déclaré Bob Masterson, président-directeur général de l'ACIC. Ce financement permet à l'ACIC et à notre initiative TRANSCAER® d'atteindre, de former et de sensibiliser encore plus d'intervenants et de collectivités partout au pays en s'assurant qu'ils sont informés des produits qui traversent leur région par train et des mesures en place pour assurer leur transport sécuritaire. »

Les outils éducatifs améliorés et les efforts de sensibilisation seront axés sur divers publics dans les collectivités partout au pays, y compris les premiers intervenants, les dirigeants communautaires, le grand public et les collectivités autochtones.

À propos de Gestion responsableMD et de TRANSCAER®

En 1985, l'ACIC a fondé Gestion responsable, initiative de développement durable reconnue par les Nations Unies, qui est maintenant appliquée dans 73 pays. Grâce au programme Gestion responsable, près de 60 entreprises membres de l'Association et partenaires du secteur des transports partout au pays sont reconnus comme des chefs de file mondiaux en matière de gérance durable des produits chimiques. Grâce à Gestion responsable, l'initiative TRANSCAER a été créée pour offrir de la formation aux collectivités et aux premiers intervenants concernant le transport des marchandises dangereuses dans leur région, ainsi que pour les sensibiliser.

Site Web de TRANSCAER®



À propos de l'ACIC

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie est l'association des chefs de file du secteur de la chimie au Canada et une industrie de 58 milliards de dollars. L'Association représente plus de 60 membres et partenaires partout au pays. Les membres de l'ACIC sont signataires de la Gestion responsableMD, soit l'initiative de développement durable de l'Association reconnue par l'Organisation des Nations Unies.

https://chimiecanadienne.ca/

SOURCE Association canadienne de l’industrie de la chimie

Renseignements: Devon Babin, Gestionnaire des communications, Association canadienne de l'industrie de la chimie, [email protected], T 613-237-6215, poste 225, M 613-620-3386

Liens connexes

www.canadianchemistry.ca/