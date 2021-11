OTTAWA, ON, le 8 nov. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) a demandé au gouvernement ontarien de collaborer avec l'industrie et d'autres intervenants pour renouveler et transformer l'important secteur de la chimie en Ontario.

Le président et chef de la direction de l'ACIC, Bob Masterson, a déclaré : « Le secteur mondial de la chimie est l'un des secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. Cette croissance devrait se poursuivre avec le triplement des volumes mondiaux de produits chimiques au cours des deux prochaines décennies. »

M. Masterson a souligné que plus de 300 milliards de dollars d'investissements dans le secteur de la chimie ont été réalisés au cours des sept dernières années ou sont en cours en Amérique du Nord, mais « bien que l'Ontario ait pris des mesures importantes pour améliorer le climat réglementaire, une attention urgente est nécessaire pour s'assurer que la province ne continue pas à être une destination de survol pour les investisseurs mondiaux dans le secteur de la chimie. »

Une étude récente menée par IHS Markit a conclu que l'industrie chimique de l'Ontario, dont le chiffre d'affaires s'élève à 26 milliards de dollars, n'a jamais été confrontée à des défis aussi importants pour sa viabilité, alors que l'industrie pétrochimique se dirige vers un avenir carboneutre. L'étude a révélé que l'Ontario offre les conditions d'investissement les moins compétitives parmi les cinq grandes régions chimiques concurrentes en Amérique du Nord. Elle avertit que le statu quo ne peut être tenu pour acquis et que si des mesures immédiates ne sont pas prises pour attirer les investissements en capital, le secteur prendra encore plus de retard, ce qui entraînera probablement la fermeture d'usines.

En plus de la croissance continue, les secteurs mondiaux et canadiens de la chimie et des plastiques s'engagent dans deux transformations simultanées : la transformation vers une économie circulaire pour les plastiques et la transformation vers une production chimique neutre en carbone. L'établissement de bonnes conditions d'investissement en Ontario permettra au secteur d'attirer les capitaux nécessaires au renouvellement et à la participation à ces transformations fondamentales.

L'ACIC demande à la province d'établir un plan d'action pour attirer des capitaux afin d'assurer le succès du renouvellement et de la transformation du secteur. « En plus de maintenir les contributions économiques du troisième secteur manufacturier de la province, le renouvellement et la transformation contribueront aux objectifs de l'Ontario en matière d'économie circulaire et de changements climatiques, tout en maintenant la viabilité d'autres secteurs provinciaux prioritaires desservis par la chimie, notamment le transport, les mines, la foresterie et l'agroalimentaire », a déclaré M. Masterson.

Lisez le résumé exécutif ici (disponible en anglais seulement).

Lisez l'aperçu de deux pages ici.

