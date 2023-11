Les membres de CanREA seront des partenaires de premier plan pour le succès du Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, qui bonifiera le bouquet énergétique québécois en triplant la production éolienne et en poursuivant de manière importante le déploiement de l'énergie solaire et du stockage d'énergie.

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne de l'énergie renouvelable (CanREA) se réjouit de voir que le Plan d'action 2035 - Vers un Québec décarboné et prospère d'Hydro-Québec, publié aujourd'hui, prévoit un déploiement énergétique important dans les prochaines années afin de décarboner l'économie du Québec.

En effet, Hydro-Québec vise à développer 60 TWh d'énergie renouvelable d'ici 2035 et de 150 à 200 TWh additionnels pour répondre à la demande d'électricité du Québec à l'horizon 2050, soit deux fois plus d'électricité qu'actuellement.

« Nous tenons à souligner l'ampleur et la vitesse du déploiement des énergies renouvelables prévu dans le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Cette annonce constitue une prévisibilité à long terme importante pour les membres de CanREA, qui seront des partenaires de premier plan pour le succès des objectifs de ce plan d'action » mentionne Jean Habel, directeur pour le Québec et le Canada atlantique chez CanREA.

Diversité du bouquet énergétique québécois

Le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec bonifiera le portefeuille énergétique québécois avec plus d'énergie éolienne et solaire, en plus du stockage d'énergie.

« L'éolien contribuera grandement au déploiement énergétique future au Québec, alors que la production éolienne triplera d'ici 2035 pour atteindre plus de 10 000 MW. » a dit M. Habel.

La composition énergétique intégrera également du solaire et du stockage par batterie.

« CanREA est heureuse de constater que le solaire et le stockage d'énergie pourront prendre une plus grande place dans le bouquet énergétique québécois au fil des prochaines années et décennies, notamment par le déploiement de panneaux solaires sur des résidences et des industries jumelés avec du stockage d'énergie chez plus de 125 000 clients et clientes et le raccordement de petits parcs solaires au réseau de distribution qui pourraient atteindre au total 300 MW » constate M. Habel.

La carboneutralité, un dénominateur commun d'ici 2050

Rappelons que ce plan d'action s'insère à l'intérieur d'une discussion plus large entourant la carboneutralité et la consultation sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec.

En ce sens, plusieurs des recommandations de CanREA, dans le cadre de cette consultation et de la Vision 2050 de CanREA « Électrifier le parcours du Canada vers la carboneutralité », ont été entendus dans le plan d'action d'Hydro-Québec.

Pour CanREA, ce plan d'action constitue un pas dans la bonne direction pour l'atteinte des objectifs de réduction de GES d'ici 2050 et met de l'avant de façon claire, nette et précise que le Québec sera un joueur prédominant de la production d'énergie renouvelable au Canada à travers la prochaine décennie.

CanREA réitère l'importance de travailler ensemble pour optimiser le déploiement énergétique de demain. De ce fait, elle souhaite poursuivre sa collaboration avec Hydro-Québec et les diverses parties prenantes au Québec, dont les communautés autochtones et les municipalités, afin que le déploiement des projets renouvelables s'aligne avec les communautés d'accueil.

« Le secteur des énergies renouvelables est prêt à relever le défi d'un déploiement énergétique accru pouvant permettre au Québec d'atteindre ses objectifs climatiques. En ce sens, le budget fédéral 2023 établissant des incitatifs fédéraux à l'égard de la production d'énergie renouvelable constitue une fenêtre d'opportunité pour le Québec d'ici 2034 qu'Hydro-Québec saisit », conclut M. Habel.

--Jean Habel, directeur pour le Québec et le Canada atlantique chez CanREA.

À propos de CanREA

L'Association canadienne de l'énergie renouvelable (CanREA) est la voix des solutions d'énergies éolienne et solaire et de stockage d'énergie qui façonnent l'avenir énergétique du Canada. Nous nous employons à créer les conditions favorables à l'établissement d'un système énergétique moderne en mobilisant les parties prenantes et le public. Issus de divers horizons, nos membres sont parfaitement en mesure d'offrir des solutions propres, abordables, fiables, flexibles et évolutives pour combler les besoins énergétiques du Canada. Pour savoir comment le Canada peut utiliser l'éolien, le solaire et le stockage d'énergie pour atteindre son objectif de carboneutralité, veuillez consulter « Électrifier le parcours du Canada vers la carboneutralité : la vision 2050 de CanREA. »

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn, inscrivez-vous à notre infolettre, devenez membre et informez-vous sur associationrenouvelable.ca.

SOURCE Association canadienne de l’énergie renouvelable

Renseignements: Pour demander une entrevue, communiquez avec : Virginie Aubé Pelletier, Conseillère, TACT, 514-243-0329, [email protected]; Bridget Wayland, Directrice principale des communications, L'Association canadienne de l'énergie renouvelable, 613 227-5378, [email protected]