L'Association canadienne de l'énergie renouvelable (CanREA) prend acte de la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec

Énoncé de CanREA sur le dévoilement de la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - L'Association canadienne de l'énergie renouvelable (CanREA) a pris connaissance de la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, qui s'intitule Tracer la voie vers une réussite collective, présentée aujourd'hui par le président-directeur général de la société d'État, M. Michael Sabia.

Cette stratégie fait suite au dépôt du plan d'action 2035 qui démontre hors de tout doute que l'éolien sera essentiel pour combler les besoins énergétiques dans les prochaines années afin d'atteindre la carboneutralité, alors qu'Hydro-Québec planifie que 10 000 MW devront être déployés.

« L'Association canadienne de l'énergie renouvelable réitère l'importance d'un débat sur l'avenir énergétique qui devra se faire en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, incluant le secteur des énergies renouvelables, les municipalités, les Premières Nations et les Innus, ainsi que l'ensemble de la population québécoise, afin de proposer des solutions innovantes s'alignant sur les perspectives du développement durable pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 », a déclaré Jean Habel, directeur Québec et Canada atlantique de CanREA.

En ce sens, «la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec s'insère dans une discussion globale qui inclura un projet de loi sur l'énergie qui doit être déposé, selon toute vraisemblance, dans les prochains jours par le gouvernement du Québec. Ce projet de loi offrira le forum d'échanges et de consultations qui permettra au gouvernement de prendre les décisions qui s'imposeront quant à la transition énergétique du Québec », mentionne Jean Habel, directeur Québec et Canada atlantique de CanREA.

Rappelons que CanREA a participé aux consultations du gouvernement du Québec portant sur l'encadrement et le développement des énergies propres, afin de partager sa vision énergétique qui inclut un renforcement du rôle de la Régie de l'énergie tout en permettant une plus grande agilité dans le déploiement des énergies renouvelables, en plus d'inscrire législativement l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

À propos de CanREA

L'Association canadienne de l'énergie renouvelable (CanREA) est la voix des solutions d'énergies éolienne et solaire et de stockage d'énergie qui façonnent l'avenir énergétique du Canada. Nous nous employons à créer les conditions favorables à l'établissement d'un système énergétique moderne en mobilisant les parties prenantes et le public. Issus de divers horizons, nos membres sont parfaitement en mesure d'offrir des solutions propres, abordables, fiables, flexibles et évolutives pour combler les besoins énergétiques du Canada. Pour connaitre comment l'énergie éolienne, l'énergie solaire et le stockage d'énergie peuvent contribuer à attendre la carboneutralité d'ici 2050, consultez Électrifier le parcours du Canada vers la carboneutralité : la vision 2050 de CanREA.

