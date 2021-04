L'Association béton Québec sensibilise l'industrie de la construction à propos de l'usage des poudres de verres dans le béton

L'ABQ émet une note technique sur la Responsabilité du maître d'ouvrage et concepteur des ouvrages utilisant des bétons avec poudre de verre. Ainsi, il incombe au maître d'ouvrage de s'assurer que les matériaux répondront aux exigences de performance et en assument la responsabilité liée à la qualité du béton lorsque des matériaux, dont les poudres de verre, ne sont pas encadrés à la norme sur le béton*et au code de construction.

« …L'Association béton Québec (ABQ) tient à rappeler les exigences de la section 4.2 Matériaux de la norme CSA A23.1* aux concepteurs et maîtres d'ouvrage pour les ajouts cimentaires entrant dans la fabrication du béton… …Il est à noter que les poudres de verre (GL et GH) ne sont pas incluses dans le tableau 8 de la CSA A23.1, malgré leurs introductions à la norme CSA A3000 :2018†… …la responsabilité des matériaux et des procédés prescrits revient au maître d'ouvrage et concepteur… »

Disponible sur le betonabq.org, cette note technique sensibilise l'ensemble de la chaîne de l'industrie de la construction : le maître d'œuvre, les concepteurs, les entrepreneurs et l'ensemble des producteurs sur le respect contractuel des responsabilités de chacun.

Les producteurs sont engagés à la livraison d'un béton de qualité et respectant les exigences des normes, en se certifiant sous un protocole relevant du BNQ& et la marque de commerce Qualibéton, de même, les producteurs sont aussi engagés dans le développement durable et respect de l'environnement.

L'Association béton Québec est la référence technique pour toutes questions portant sur le matériau béton. Elle regroupe près de 100 membres, tous des professionnels du béton (producteurs, laboratoires, firmes de génie, fournisseurs, etc.). Sa mission est de promouvoir l'utilisation du béton prêt à l'emploi dans le respect des bonnes pratiques.

*CSA A23.1 : Béton : Constituants et exécution des travaux (versions 2009, 2014 et 2019)

Version 2009 : En vigueur au Code de construction du Québec et CNB 2010

Version 2014 : CNB 2015 et BNQ 2621-905/2018

Version 2019 : Norme la plus récente †CSA A3000:F18 - Compendium des matériaux liants &Fascicule de certification BNQ 2621-905 Béton prêt à l'emploi -- Programme de certification

