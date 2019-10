L'Association bégaiement communication souligne le lancement du livre « Bégayer, c'est cool! »

Traduction française de « Stuttering is Cool! » de Daniele Rossi, ce livre démystifie le bégaiement sur un ton humoristique et accrocheur

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En marge de la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, célébrée le 22 octobre chaque année, l'Association bégaiement communication (ABC; abcbegaiement.com) annonce le lancement de la traduction française de « Stuttering Is Cool! » de Daniele Rossi, auteur, bédéiste et stratège numérique vivant dans la région de Toronto. Le lancement de « Bégayer, c'est cool! » aura lieu lors de la journée-rencontre annuelle de l'ABC, le samedi 26 octobre 2019, à l'Hôtel de l'ITHQ, à Montréal (ithq.qc.ca/hotel)

« L'ABC est très fière d'avoir participé activement à la traduction française de ce petit guide sympathique qui présente le bégaiement sous un angle positif. Nous sommes ravis d'avoir contribué à rendre ce livre accessible à toute la Francophonie! » mentionne Jean-François Leblanc, président de l'ABC.

Illumination de la Tour de Montréal le 22 octobre

Au-delà de la journée-rencontre annuelle de l'ABC et du lancement de « Bégayer, c'est cool! », la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement du 22 octobre sera soulignée de manière… lumineuse! Le Parc olympique de Montréal a accepté la demande soumise par l'ABC pour un éclairage thématique de la Tour de Montréal, attenante au Stade olympique. Ainsi, le 22 octobre, à la tombée du jour, la Tour de Montréal s'illuminera d'un vert marin, couleur désignée par l'International Stuttering Association pour souligner cette journée toute spéciale.

À propos de l'ABC

L'Association bégaiement communication (ABC), anciennement connue sous l'appellation d'Association des bègues du Canada, est un organisme sans but lucratif dont la mission est de soutenir les Québécoises et Québécois qui bégaient, et de sensibiliser la population générale aux défis que vivent les personnes qui bégaient.

Renseignements: Jean-François Leblanc, président, Association bégaiement communication, inc., Courriel : sansbonsang@gmail.com, Cell. : 418-928-4300

