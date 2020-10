L'Association bégaiement communication annonce le lancement de la baladodiffusion « Je je je suis un podcast »

Premier podcast en français consacré au bégaiement, « Je je je suis un podcast » vise à déboulonner certains mythes et à sensibiliser la population aux défis que relèvent chaque jour les personnes qui bégaient

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association bégaiement communication (ABC; abcbegaiement.com) marquera à sa façon la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, célébrée le 22 octobre à chaque année, en lançant « Je je je suis un podcast », baladodiffusion axée sur le bégaiement, une première dans la Francophonie. Ce projet est né de l'initiative de Geneviève Lamoureux, agente communautaire à l'ABC, candidate à la maîtrise en orthophonie à l'Université Laval et personne qui bégaie, ainsi que Judith Labonté, orthophoniste spécialisée en bégaiement et collaboratrice de l'ABC; les deux agiront également à titre de coanimatrices du podcast. « Je je je suis un podcast » entend parler de bégaiement sous différents angles : la recherche fondamentale, les approches orthophoniques, les courants de pensée au sein des communautés de personnes qui bégaient, etc. Le podcast prévoit également faire une large place à des témoignages de personnes qui bégaient dans leur cheminement scolaire, professionnel, et personnel. Le tout premier d'une série de 11 épisodes sera mis en ligne le 22 octobre sur les principales plate-formes de baladodiffusion, dont entre autres Apple Balados, Google Podcasts, et Spotify.

« Le lancement de ce podcast vient combler un vide au sein des communautés francophones de personnes qui bégaient. La baladodiffusion, un médium facilement accessible, nous permettra de rejoindre les francophones de tous les continents » mentionne Jean-François Leblanc, président de l'ABC.

Le lancement du premier épisode de « Je je je suis un podcast » vient s'intercaler entre les deux matinées-rencontres virtuelles de l'ABC, prévues les samedis 17 et 24 octobre prochains sur la plate-forme Zoom (https://www.abcbegaiement.com/matinees-rencontres-2020-ensemble-malgre-la-distance/). Sous le thème « Ensemble malgré la distance », le programme des matinées-rencontres, entièrement gratuites, comprend des conférences, des ateliers, et des discussions thématiques. De plus, un 5 à 7 virtuel est prévu pour le vendredi 23 octobre de 17h à 19h. Enfin, une projection en ligne du documentaire « When I Stutter » (anglais, sous-titré en français), suivi d'une discussion de groupe, est prévu le samedi 24 octobre de 13h à 15h.

Illumination de la Tour de Montréal le 22 octobre

Afin de souligner la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, le Parc olympique de Montréal a accepté la demande de l'ABC pour un éclairage thématique de la Tour de Montréal, attenante au Stade olympique, le 22 octobre en soirée. À la tombée du jour, pointez vos regards vers le mât du Stade olympique, qui s'illuminera de vert marin, couleur désignée par l'International Stuttering Association (ISA) pour marquer cette journée spéciale pour les personnes qui bégaient.

Congrès international conjoint sur le bégaiement et le bredouillement: l'appel de communications est lancé

Le 24 septembre dernier, le comité organisateur du deuxième Congrès international conjoint sur le bégaiement et le bredouillement, qui aura lieu au Centre Mont-Royal (Montréal) du 22 au 25 juillet 2021, a lancé l'appel de proposition de résumés de communications. Les propositions doivent être soumises en ligne, via la page https://www.jwcsc.org/jwc/2021/cfp.cgi. À titre d'organisation-hôtesse locale, l'ABC est fortement impliquée dans la planification et la préparation de cet événement majeur qui réunira en un seul lieu et temps spécialistes en recherche fondamentale, orthophonistes académiques et praticiens, leaders des mouvements de soutien de personnes qui bégaient ou qui bredouillent, et personnes intéressées par le bégaiement et le bredouillement.

À propos de l'ABC

L'Association bégaiement communication (ABC) est un organisme sans but lucratif dont la mission est de soutenir les Québécoises et Québécois qui bégaient, et de sensibiliser la population générale aux défis que vivent les personnes qui bégaient.

Jean-François Leblanc, président, Association bégaiement communication, inc.

www.abcbegaiement.com