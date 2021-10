L'Association bégaiement communication annonce le lancement de capsules vidéo axées sur le bégaiement

Ces capsules vidéo visent à démystifier le bégaiement et à sensibiliser la population à cette variation de la parole

MONTRÉAL, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association bégaiement communication (ABC; abcbegaiement.com) diffusera au cours des prochains mois une série de capsules vidéo présentant des témoignages de personnes qui bégaient ainsi qu'une vidéo explicative sur le bégaiement. Le premier d'une série de cinq vidéos-témoignages et la vidéo explicative, intitulés respectivement « Qu'aimerais-tu que les gens sachent à propos du bégaiement? » et « Qu'est-ce que le bégaiement », seront lancés le 22 octobre, date qui coïncide avec la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement. Les capsules seront diffusées via une plateforme vidéo sur le Web, tel que Vimeo ou YouTube, et les annonces de diffusion apparaîtront sur le site Web de l'ABC ainsi que ses canaux de médias sociaux (Facebook, Twitter et Instagram, sous le nom « ABCbegaiement »)

« L'ABC est très fière de cette nouvelle initiative, qui cadre parfaitement avec notre mission de soutien et de sensibilisation » explique Audrey Bigras, présidente de l'ABC.

Matinées-rencontres 2021 de l'ABC

Les Matinées-rencontres 2021 de l'ABC auront lieu en virtuel via la plate-forme Zoom les 16 et 23 octobre prochains de 9:00 à 12:30. Sous le thème « Nouvelles perspectives en bégaiement : recherche, approches et inclusion », le programme de cette année alterne conférences et ateliers s'adressant aux personnes qui bégaient et leurs proches, aux orthophonistes, chercheur.e.s, ou toute personne intéressée par le bégaiement. L'inscription aux matinées-rencontres est gratuite; consulter le lien https://www.abcbegaiement.com/matinees-rencontres/ pour les détails et l'inscription.

Illumination de la Tour de Montréal

Le 22 octobre prochain, en soirée, la Tour de Montréal, attenante au Stade du Parc olympique, sera illuminée en vert marin, couleur désignée par l'International Stuttering Association (ISA) pour marquer la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement.

De nouvelles dates pour le Congrès international conjoint sur le bégaiement et le bredouillement

La pandémie de la COVID-19 a forcé le report du deuxième Congrès international conjoint sur le bégaiement et le bredouillement (CICBB; https://www.jwcsc.org/jwc/2021/meetingapp.cgi), initialement prévu en juillet dernier à Montréal. L'amélioration graduelle de la situation sanitaire, couplée à une campagne de vaccination de masse fructueuse, permettent d'entrevoir la tenue d'un congrès en présentiel en 2022. Ainsi, le congrès se déroulera du 27 au 30 mai 2022, au Centre Mont-Royal à Montréal. L'ABC est fière de participer à l'organisation de cet événement qui réunira autant des spécialistes que des personnes impliquées dans les groupes de soutien en bégaiement et bredouillement. L'appel à propositions pour communications est ouvert jusqu'au 3 décembre, à l'adresse https://jwcsc.org/jwc/2021/cfp.cgi.

À propos de l'ABC

L'Association bégaiement communication (ABC) est un organisme sans but lucratif dont la mission est de soutenir les adultes québécois qui bégaient et de sensibiliser la population générale aux défis que vivent les personnes qui bégaient.

SOURCE Association bégaiement communication

Renseignements: Source : Audrey Bigras, présidente, Association bégaiement communication, inc., Courriel : [email protected], Cell. : 438-520-6396

Liens connexes

www.abcbegaiement.com