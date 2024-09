BARCELONE, Espagne, le 10 sept. 2024 /CNW/ - L'Association argentine de football (AFA) est heureuse d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec XTrend en tant que commanditaire régional de l'équipe nationale argentine en Europe. Cette entente renouvelée renforce une collaboration fructueuse amorcée l'an dernier et vise à renforcer davantage la présence de la marque XTrend sur le marché financier international.

illustration

Ce partenariat permettra à XTrend d'accroître son influence et sa portée dans le paysage financier mondial. Grâce à cette collaboration renouvelée, XTrend vise à tirer parti de l'attrait mondial de l'équipe nationale argentine, réputée pour sa passion, son talent et son succès, pour établir des liens avec les amateurs de sport et les clients potentiels à travers l'Europe.

« Aujourd'hui, nous sommes honorés d'annoncer le renouvellement du partenariat de XTrend en tant que commanditaire régional officiel de l'équipe nationale de football de l'Argentine, une équipe qui a récemment fait preuve d'une force et d'une domination remarquables lors de la récente édition 2024 de Copa America, a déclaré Michael Rezaie, chef de la direction de XTrend. « Leur performance exceptionnelle a non seulement réaffirmé leur statut en tant qu'une des meilleures équipes de football au monde, mais elle a également captivé les amateurs et inspiré des millions de personnes dans le monde. Ce partenariat est plus qu'une simple commandite; il s'agit d'un puissant alignement de valeurs communes : la passion, la détermination et la poursuite de l'excellence. En soutenant l'une des équipes nationales de football les plus célèbres au monde, nous visons à mettre en évidence les synergies entre ces domaines et à démontrer comment de tels partenariats sportifs peuvent jouer un rôle central dans la région et soutenir la marque XTrend dans le secteur financier. « Nous sommes ravis des possibilités que ce partenariat apportera et nous sommes déterminés à soutenir l'équipe nationale argentine dans ses projets futurs. »

Claudio Fabián Tapia, président de l'Association argentine de football, a exprimé son enthousiasme pour la collaboration, déclarant : « L'équipe nationale argentine continue de croître et atteint même le territoire européen, terre de grandes équipes et fédérations, et nous sommes très heureux que XTrend soit un commanditaire régional de l'Association argentine de football. L'accord ouvre une nouvelle plateforme pour communiquer avec les amateurs. Par conséquent, notre partenariat est consolidé en tant que leader dans l'environnement mondial du football. « Nous accueillons XTrend en tant que commanditaire régional en Europe."

Alors que XTrend continue d'accroître sa présence sur les marchés financiers internationaux, ce renouvellement des commandites souligne la stratégie de l'entreprise visant à s'aligner sur les événements sportifs mondiaux, à améliorer la visibilité de sa marque et à interagir avec diverses communautés dans le monde.

Ce partenariat renouvelé renforce également le lien entre le sport et la finance, soulignant l'impact positif des événements sportifs sur les activités économiques. La collaboration entre l'AFA et XTrend continuera de favoriser l'innovation et la créativité, contribuant à la croissance et à l'évolution du secteur financier.

À propos de XTrend

XTrend est une plateforme de négociation en ligne de premier plan, offrant une technologie de pointe et un accès à un large éventail de marchés financiers. En mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et l'innovation, XTrend fournit aux négociateurs les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir dans le paysage financier dynamique d'aujourd'hui.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499171/illustration.jpg

SOURCE XTrend

PERSONNE-RESSOURCE : Carrie Xu, +86-18296123803, [email protected]