L'Assemblée nationale souligne le talent et le succès des équipes sportives québécoises

QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la superbe victoire des équipes nationales québécoises de hockey-balle, lors du championnat mondial s'étant tenu récemment en Finlande, le Parti Québécois est très fier d'avoir présenté une motion pour les féliciter, ainsi que pour encourager la création d'autres équipes du Québec sur la scène sportive internationale.

La motion adoptée à l'unanimité se lit comme suit :

« Que l'Assemblée nationale souligne la performance exceptionnelle des trois équipes nationales du Québec lors du Championnat mondial de hockey-balle, qui s'est tenu à Orimattila en Finlande du 25 au 30 octobre dernier, face aux équipes nationales de la Russie, de la Finlande, de la France et de la République tchèque qui, comme celles du Québec, sont membres accréditées de la World Ball Hockey Federation (WBHF).

Qu'elle félicite les joueurs et joueuses d'Équipe Québec pour leurs médailles d'or dans les catégories Hommes et Femmes 18+, et pour leur médaille d'argent dans la catégorie Hommes masters 35+.

Qu'elle affirme que dans toutes les disciplines sportives, les athlètes du Québec possèdent le talent et les aptitudes pour compétitionner face aux autres nations et pays, et ce, en portant fièrement les couleurs du Québec. »

C'est la députée de Gaspé et porte-parole du Parti Québécois en matière de sport, Méganne Perry Mélançon, qui a soumis la motion adoptée à l'unanimité. « Nous devions absolument souligner le succès phénoménal des trois équipes québécoises de hockey-balle lors du championnat mondial; non seulement il s'agit d'un honneur et d'une grande source de fierté, mais cela vient en outre démontrer que le Québec devrait pouvoir être représenté par ses propres équipes dans toutes les disciplines sur la scène internationale », a-t-elle déclaré.

L'idée fait du chemin; selon un sondage Léger, les trois quarts des Québécois sont en faveur de la création d'équipes nationales québécoises pour nous représenter lors de tournois internationaux. Le Québec ne ferait qu'emboîter le pas à plusieurs autres États-nations, notamment Porto Rico, Hong Kong, l'Écosse, le Pays de Galles et les Îles Vierges britanniques.

« Nous maintiendrons la pression pour que nos athlètes puissent se regrouper sous le fleurdelisé, de la même manière que nous avons plaidé pour la participation de l'équipe de crosse iroquoise aux Jeux olympiques, plus tôt cet automne. Le sport est une formidable manière de rassembler les gens et de susciter un sentiment d'appartenance. Ne nous en privons pas! », a exprimé Méganne Perry Mélançon.

