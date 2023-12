L'assemblée générale de l'Alliance de l'industrie nautique du Québec (AINQ) : un conseil d'administration plus inclusif et représentatif que jamais.

LONGUEUIL, QC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - C'est le vendredi 28 novembre 2023 à la maison du loisir et du sport à Montréal que s'est tenue l'Assemblée Générale Annuelle de l'AINQ, à la suite du Congrès de Nautisme Québec : Cap vers une culture du nautisme durable au Québec.

L'Assemblée a permis d'élire de nouveaux administrateurs dont deux représentants des plaisanciers à la suite de l'ajout d'un poste administrateurs et d'un amendement à la définition de membre plaisancier pour y introduire plus clairement le concept de sports nautiques motorisés et non-motorisés. "Par cette modernisation, le conseil est plus inclusif que jamais et encore plus représentatif des enjeux et réalités du nautisme au Québec. L'AINQ réaffirme sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes, et se réjouit d'accueillir comme administrateurs les directeurs généraux de Canot Kayak Québec et d'Eau Vive Québec, soit messieurs Emmanuel Laferrière et Julien Paque", affirme Marc-André Loyer, président. L'organisation accueille aussi un nouvel administrateur représentant marina, soit M. Daniel Lefebvre, propriétaire du Port de plaisance de Venise-en-Québec, et nomme un administrateur coopté, M. Louis P. Bélanger, avocat de formation et Commandant unité 43 Lac St-Louis Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec). Avec ce changement de gouvernance, l'AINQ passe à 13 administrateurs et remercie les administrateurs pour leur contribution à la mission de l'organisation.

Pour l'occasion, M. Éric Bergeron, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a présenté les états financiers 2022-2023. Il s'est dit satisfait de l'audit et de la santé financière de l'organisation qui présente cette année un bilan positif. Ce bilan s'explique par la bonne gestion ainsi que par l'internalisation de tâches normalement dévolues à l'externe. "Je suis particulièrement fière de la réorganisation entamée pour rationaliser des postes de dépenses et décrocher diverses subventions qui nous permettent de faire avancer le nautisme au Québec", souligne Josée Côté, directrice générale.

Mme Côté a poursuivi avec la présentation du rapport annuel, faisant état des réalisations qui ont ponctué l'année, laquelle fut notamment marquée par le retour du Salon international du bateau de Montréal en février 2023 qui a été couronné de succès après 3 années d'absence. Elle termine en annonçant le lancement de l'Association canadienne de l'industrie nautique, fruit du regroupement des associations provinciales de l'industrie nautique. Elle aura le mandat de représenter les intérêts de la navigation de plaisance pour les problématiques nationales auxquelles est confronté le secteur.

L'AINQ qui propulse Nautisme Québec, a pour objectif de renforcer l'attrait du Québec comme destination nautique et touristique durable et responsable. En 2024, une réflexion stratégique aura lieu pour aligner les orientations et actions de l'organisation pour les années à venir. Elle invite toute l'industrie et la communauté de plaisanciers à s'impliquer pour le rayonnement et l'avancement du nautisme au Québec.

À propos de l'Alliance de l'industrie nautique du Québec - Nautisme Québec

L'Alliance de l'industrie nautique du Québec - Nautisme Québec est un organisme à but non lucratif qui rassemble, accompagne, concerte et représente l'ensemble du secteur nautique et de la plaisance au Québec. Elle soutient et défend ses membres dans les différentes sphères de la sécurité nautique, du tourisme nautique et du développement durable. Reconnue comme association touristique sectorielle par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, elle est aussi le promoteur de plusieurs évènements comme : la Fête du nautisme, Bateau à flot de Québec et de Montréal et le Salon international du bateau de Montréal.

27 années d'expérience au service de l'industrie du nautisme.

110 entreprises membres réparties dans les différents secteurs de l'industrie nautique.

20 000 plaisanciers abonnés à notre infolettre.

