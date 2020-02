L'Assemblée des Premières Nations exprime ses condoléances à la suite du décès de l'Aînée Pearl Keenan

OTTAWA, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, et Kluane Adamek, Chef régionale de l'APN au Yukon, offrent leurs condoléances, au nom de l'APN, à la famille et aux amis de Pearl Keenan, une Aînée très respectée des Tlingits de Teslin du clan des Dakl'awedi. Elle est décédée paisiblement à l'âge de 99 ans à Whitehorse, au Yukon.

La Chef régionale de l'APN pour le Yukon, Kluane Adamek, a déclaré ce qui suit : « Au nom de l'Assemblée des Premières Nations, nous nous joignons à la famille de Pearl Keenan - T'aaḵú Tláa - et au Conseil des Tlingits de Teslin pour témoigner de la lourde perte de cette Aînée tant respectée. C'est le sentiment qu'elle laissera partout au Yukon, au pays et ailleurs. Elle nous manquera beaucoup, et nous nous joignons à la célébration de sa vie, des événements mondiaux importants dont elle a été témoin et qu'elle a vécus et de la richesse de ses connaissances. Les innombrables initiatives, activités et responsabilités qu'elle a portées cadraient toujours avec ses objectifs de maintien et de revitalisation de la culture des Premières Nations. Nous savions que Pearl Keenan était une ardente défenseure de la préservation et de la promotion de la culture et de la langue tlingites, des coutumes et des traditions, ainsi que du respect et de la dignité, en plus d'être une travaillante infatigable. Pendant près d'un siècle, elle a acquis, maîtrisé et partagé ses expériences, ses connaissances et sa sagesse. Elle a été une source d'inspiration pour nous tous, et on se souviendra toujours de sa force et de son leadership. »

Pearl Keenan a eu l'insigne honneur d'être intronisée à l'Ordre du Canada en 2006 en tant que leader des Premières Nations du Yukon. Ses nombreuses réalisations au cours de sa vie témoignent de sa volonté constante de favoriser une meilleure qualité de vie pour son peuple.

« Je me joins à la Chef régionale Adamek et au Comité exécutif de l'APN pour offrir nos sincères condoléances à la famille, aux amis et à la communauté de la très respectée Pearl Keenan, a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. On se souviendra d'elle pour sa fierté et son amour pour son peuple et sa culture. Son héritage se perpétue grâce à ses nombreux apports à sa nation. Elle était une ardente défenseure de l'éducation ainsi que du renforcement et de la revitalisation de la langue et de la culture tlingites. Nos pensées et nos prières vont à tous ceux et celles qui l'ont connue. »

Pearl Keenan, Aînée des Tlingits de Teslin - T'aaḵú Tláa - est née en 1918 sur les rives de la rivière Nisutlin, près de Teslin, au Yukon. Elle a siégé à de nombreux conseils et comités au fil des ans, notamment le Conseil des Aînés des Premières Nations du Yukon, la Commission de l'éducation des Premières Nations, le Centre d'amitié Skookum Jim et le Conseil consultatif des Aînés du Collège du Yukon. L'une de ses responsabilités les plus précieuses a été d'occuper le poste de chancelière du Collège du Yukon.

L'Assemblée des Premières Nations (APN) est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

