« Nous devons placer les jeunes au cœur de la création des changements positifs dans le monde », a expliqué Daniel Obst, président et chef de la direction des programmes interculturels de l'AFS, l'organisme mondial sans but lucratif qui organise l'événement. « Il y a deux ans, la ville de New York était l'épicentre de la pandémie. Nous sommes ravis de contribuer à la reprise économique de la ville, et du monde entier, en donnant une fois de plus cette plateforme mondiale aux jeunes. Compte tenu de la pandémie, des changements climatiques et de la guerre actuelle en Ukraine, il est extrêmement important de réunir les jeunes leaders pour qu'ils puissent établir des liens, collaborer et avancer vers la résolution des plus grands défis du monde. »

Sélectionnés dans le cadre d'un concours, les délégués s'attaqueront aux défis urgents liés à la jeunesse, à la santé et à la citoyenneté mondiales, à la coopération numérique et à l'inclusion. Par conséquent, l'Assemblée des jeunes créera un réseau mondial intersectoriel puissant (qui compte déjà 20 000 personnes réparties dans 160 pays ) pour la prochaine génération d'agents de changement habilités à mener des projets axés sur l'action, à relever des défis, à saisir des occasions et à faire une différence au sein de leurs collectivités.

« Lors de l'Assemblée des jeunes, vous êtes à une poignée de main, à une carte de visite de vivre la vie que vous avez imaginée pour vous-même et pour les gens qui vous entourent », a déclaré la Dre Rebakaone Bowe, diplômée de l'Assemblée des jeunes au Botswana.

Parmi les autres prix et possibilités, les délégués de l'Assemblée des jeunes concourront pour le prix AFS pour les jeunes citoyens du monde , d'une valeur de 10 000 $ (il y aura également deux deuxièmes prix de 2 500 $ chacun). Le prix soutiendra les entreprises à impact social qui soutiennent les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

L'Assemblée des jeunes est organisée par les programmes interculturels de l'AFS , un organisme mondial sans but lucratif fondé en 1914 et reconnu pour ses programmes d'apprentissage interculturel permettant aux jeunes d'acquérir les compétences mondiales essentielles et la passion de faire une différence. L'événement est soutenu par l'Institute of International Education, le Center for Social Impact Strategy de l'Université de Pennsylvanie, le Tony Blair Institute for Global Change, bp, SDSN Youth, Global Gateway Advisors, Candid, Schwarzman Scholars, la Stanley Ho Foundation Department of Sustainable Development du gouvernement roumain, DoSomething.org et bien d'autres.

Pour obtenir de plus amples renseignements et présenter une demande, consultez le site : youthassembly.org .

