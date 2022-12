GUANGZHOU, Chine, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Des experts financiers se sont penchés sur certains défis majeurs et ont proposé des solutions aux problèmes auxquels le système financier est confronté lors de la réunion annuelle du Forum financier international (IFF) qui a débuté le 2 décembre.

Zhang Xiaoling, chef de la direction d'HuaAn Fund Management, a déclaré lors d'une table ronde lors de l'assemblée annuelle du IFF, que le système financier mondial actuel est résilient dans l'ensemble, mais que l'inflation est néanmoins devenue un problème sérieux.

Aucune crise économique mondiale n'est prévue à court terme

Selon le rapport du IFF sur le financement et le développement financier mondial 2022, l'inflation se poursuivra jusqu'en 2023, malgré le resserrement des politiques monétaires par les banques centrales dans le monde. Un plus grand nombre d'économies émergentes pourraient avoir de la difficulté à gérer leur dette en raison du resserrement des conditions financières internationales. Cependant, la plupart des participants étaient d'avis que les menaces systémiques à court terme qui pèsent sur le système financier mondial ne se concrétiseront pas.

Le contexte inflationniste actuel présente des risques et des défis

Domenico Siniscalco, vice-président du IFF, vice-président de Morgan Stanley et ancien ministre italien de l'Économie et des Finances, a déclaré que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont minées par des facteurs géopolitiques, et que la faible croissance régionale et la tendance vers des économies protectionnistes ou isolationnistes exacerbent l'inflation. Il a ajouté que la gestion des risques doit être bien exécutée par les banques centrales.

Henny Sender, ancien directeur général de BlackRock, a fait remarquer que la politique budgétaire est cruciale pour la stabilité financière et que l'effet d'entraînement des hausses de taux d'intérêt de la Fed pose des difficultés à l'échelle mondiale.

Chang Soon-Young, président de Midas Asset, a déclaré que la hausse de l'inflation fait en sorte que les entreprises ont de la difficulté à conserver leurs talents dans de nombreux pays. Les pressions inflationnistes rendent les sociétés de capital-investissement et les investisseurs en capital-risque de plus en plus prudents, et la recherche de nouvelles sources de financement devient une priorité en raison de la hausse des frais de financement.

Les pratiques de la Chine pourraient servir d'exemple pour le reste du monde

De 2013 à 2021, la contribution de la Chine à la croissance économique mondiale s'est établie en moyenne à 38,6 %. De janvier à septembre de cette année, le taux d'inflation en Chine était de 2 %. Selon le vice-président du IFF, Zhou Hanmin, la Chine a réussi à maintenir une croissance élevée et une inflation faible grâce à de bonnes récoltes agricoles et à la stabilité des prix de l'énergie. La Chine est un excellent exemple pour la stabilité de l'économie mondiale.

Les conférenciers ont également souligné l'importance de la coopération mondiale. Selon Zhou Hanmin, elle procure des avantages à tous.

À propos du Forum financier international

Le Forum financier international (IFF) est une organisation internationale indépendante sans but lucratif fondée en octobre 2003 par des dirigeants de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne et des autres pays du G20, de concert avec les économies émergentes et les dirigeants de plusieurs organisations internationales comme l'ONU, la Banque mondiale et le FMI. Également connu sous le nom de Finance 20 (F20), l'IFF est également un mécanisme de dialogue permanent de haut niveau et une organisation de coopération multilatérale au sein du monde de la finance.

