L'Assemblée annuelle des actionnaires d'Alithya aura lieu le 18 septembre

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), chef de file en stratégie et transformation numérique qui compte 2 000 professionnels hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et en Europe, convie ses actionnaires à son Assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le mercredi 18 septembre 2019, à 10h00 (heure de l'est), au Club Saint-James, situé au 1145, avenue Union à Montréal.

Lors de cette assemblée, les dirigeants d'Alithya présenteront les réalisations et les faits saillants de l'exercice 2019, qui s'est terminé le 31 mars dernier, et commenteront sur l'avancement du plan stratégique de l'entreprise.

Toute la documentation en lien à cette assemblée, dont la circulaire de sollicitation de procurations, a été précédemment acheminée aux actionnaires et est disponible sur le site web d'Alithya dans la section Investisseurs à investisseurs.alithya.com .

Webdiffusion

Les membres du public ainsi que les actionnaires pourront écouter en direct les présentations et les échanges durant l'événement en utilisant les liens de webdiffusion (en mode audio seulement) disponibles dans la section Événements du site web à https://www.alithya.com/fr/evenements.

Pour en savoir plus sur la performance d'Alithya et les événements transformationnels de l'exercice 2019, veuillez consulter notre revue annuelle 2019 à revueannuelle2019.alithya.com/.

À propos d'Alithya

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

