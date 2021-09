ARLINGTON, Virginie, 13 septembre 2021 /CNW/ - Dans un appel téléphonique réunissant tous les membres aujourd'hui, l'Alliance for Safe Biologic Medicines (ASBM) a présenté le gastroentérologue Ralph McKibbin, M.D., FACP, FACG, AGAF comme nouveau président de l'organisation. Le Dr McKibbin a commencé son mandat de trois ans le 1er septembre, succédant à la présidente sortante, Madelaine Feldman, M.D., FACR. Dr McKibbin sera le quatrième président depuis la création de l'ASBM en 2010.

Gastroentérologue en exercice à Altoona, en Pennsylvanie, le Dr McKibbin a été président de la Pennsylvania Society of Gastroenterology et de la Digestive Disease National Coalition (DDNC). Il a beaucoup écrit sur les questions de changement de médicaments pour des raisons non médicales et sur les techniques de gestion de l'utilisation du secteur de l'assurance, notamment la thérapie par paliers et les ajustements des programmes de participation aux coûts. Il a récemment été l'auteur principal de l'article du DDNC intitulé « Patient Access To Care And Treatments In The Cost-Shifting Era : Preserving the Patient-Provider Decision-Making Relationship » et rédacteur d'une lettre d'opinion à l'appui d'un projet de loi de la Pennsylvanie visant à restreindre les changements de médicaments pour des raisons non médicales et les pratiques comme les changements de prestations en milieu d'année.

« Les produits biosimilaires sont un outil utile pour contrôler les coûts des soins de santé, a déclaré Dr McKibbin. Il est également important pour moi que mes patients puissent garder le contrôle de leur maladie sans changement inutile ou inapproprié. L'ASBM travaille depuis plus d'une décennie pour s'assurer que les patients aient accès à ces nouvelles options de traitement sans compromettre leur sécurité, l'efficacité ou la qualité. J'ai hâte de travailler avec les membres au cours des trois prochaines années pour faire progresser cette mission. »

« Alors que le marché américain des produits biosimilaires continue de croître et d'évoluer, il est important que les patients et leurs fournisseurs de soins de santé demeurent maîtres des décisions de traitement, a déclaré Michael Reilly, directeur exécutif de l'ASBM. Le Dr McKibbin a toujours su tirer parti des avantages thérapeutiques et économiques que les produits biosimilaires peuvent apporter aux patients tout en veillant à ne pas compromettre le contrôle qu'ils ont sur leur traitement. Son expertise fera de lui un atout précieux pour l'ASBM. »

Reilly a également salué le leadership du Dr Feldman : « Dr Feldman a dirigé l'ASBM pendant une période difficile, maintenant l'association engagée sur les questions importantes des politiques des produits biosimilaires pendant la pandémie de COVID-19. En tant que présidente de l'ASBM, elle a été une championne infatigable pour les patients, partageant avec eux les points de vue des médecins lors de nombreux forums sur les produits biosimilaires à l'échelle nationale, augmentant également le nombre de membres de l'ASBM et corédigeant trois livres blancs importants au cours de son mandat. » Dr Feldman continuera de s'impliquer dans l'ASBM, en rejoignant le conseil consultatif en tant que présidente sortante.

