TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - L'Agence statistique d'assurance générale (ASAG) prend de nouvelles mesures aujourd'hui pour moderniser son infrastructure de prestation des services afin d'améliorer ses fonctions de collecte de données et de production de rapports. Dans le cadre de ce processus de modernisation, l'ASAG est heureuse d'annoncer que la transition vers son nouveau fournisseur de services statistiques (FSS) a été amorcée.

Comme l'ASAG l'a d'abord annoncé dans son bulletin du 12 avril 2022 destiné aux parties prenantes, elle a choisi IBM Canada (NYSE: IBM) pour assumer le rôle de FSS à compter du 1er octobre 2023, avec la responsabilité de moderniser l'infrastructure de prestation des services de l'ASAG et d'exploiter les données statistiques pour le compte de neuf organismes de réglementation des assurances et de plus de 140 assureurs IARD au Canada.

Transition amorcée

La transition vers le nouveau FSS a officiellement débuté le 4 octobre 2022. Pendant la période de transition, l'ASAG collaborera avec les parties prenantes, par l'entremise d'un comité consultatif de l'industrie (CCI), pour orienter les décisions concernant la transition du FSS actuel vers IBM Canada. En collaborant étroitement avec IBM Canada et en tirant parti de l'expertise offerte par le CCI, l'ASAG franchira également les premières étapes de sa feuille de route en vue de la transformation opérationnelle. Durant cette phase, IBM Canada concevra, construira, mettra à l'essai et instaurera la plateforme technologique habilitante qui lui permettra d'offrir les services gérés et d'atteindre les objectifs de transformation opérationnelle à long terme de l'ASAG.

« Je suis heureuse de vous annoncer que l'Agence statistique d'assurance générale (ASAG) a choisi IBM Canada comme partenaire de solutions technologiques pour moderniser notre plateforme de données et agir à titre de fournisseur de services statistiques, a déclaré Laurie Balfour, présidente de l'ASAG. Cette annonce marque le début d'une relation stratégique qui offrira une grande valeur aux assureurs et aux organismes de réglementation des tarifs en améliorant la qualité et la fiabilité des données statistiques, tout en favorisant l'efficacité et l'efficience opérationnelles de l'ASAG. »

En tant qu'agent statistique de l'industrie de l'assurance et des organismes de réglementation, l'ASAG fournit des rapports législatifs et réglementaires pour l'industrie de l'assurance IARD par le biais de son FSS. IBM Canada prendra en charge l'exploitation des plans statistiques afin de mieux analyser les données et d'en accroître la fiabilité, ainsi que d'améliorer l'efficacité opérationnelle, l'adaptabilité aux priorités des organismes de réglementation et l'engagement auprès des assureurs et des organismes de réglementation.

« L'exactitude et la fiabilité sont des éléments essentiels pour l'accès aux données et leur analyse, mais l'efficacité et la rapidité le sont tout autant, a déclaré Daniel Shum, partenaire principal et chef du groupe-conseil Assurance chez IBM Canada. Ces éléments seront au cœur de notre approche lorsque nous travaillerons avec l'ASAG pour transformer ses capacités en matière de données et la prestation de services statistiques afin de répondre aux besoins changeants des parties prenantes de son industrie. »

Communications futures au sujet de la transition

Les détails concernant le CCI seront fournis ultérieurement dans un communiqué et un bulletin destiné aux parties prenantes de l'ASAG, tout comme des renseignements plus détaillés sur la transition vers le nouveau FSS. Veuillez prendre note que la transition vers le nouveau FSS n'entraînera aucun changement immédiat des conventions d'appellation, des identifiants de société ou d'utilisateur, ni du calendrier, de la fréquence et du format des fichiers de soumission des données en 2022-2023.

Afin de fournir aux organismes de réglementation, aux assureurs et aux autres parties prenantes de l'ASAG des renseignements à jour sur la transition vers le nouveau FSS, une page Web spéciale est en cours d'élaboration sur le site Web de l'ASAG (www.gisa.ca). Elle sera accessible dans les semaines à venir. Nous incitons toutes les parties prenantes de l'ASAG à consulter régulièrement cette page Web pour obtenir des renseignements et de l'aide concernant la transition. On y trouvera aussi une foire aux questions (FAQ) mise à jour régulièrement.

Communication avec l'ASAG

Si vous avez des questions concernant la transformation opérationnelle ou la transition de l'ASAG vers IBM Canada, veuillez communiquer avec l'ASAG à [email protected].

Au sujet de l'ASAG

L'Agence statistique d'assurance générale (ASAG) agit à titre d'agent statistique au nom des autorités de réglementation d'assurance de l'Alberta, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de l'Ontario, et du Yukon. L'ASAG est une société sans but lucratif constituée en vertu d'une loi fédérale et dirigée par un conseil d'administration, avec des représentants des neuf autorités de réglementation des assurances participantes, du secteur de l'assurance de dommages, et du public.

Pour plus d'information au sujet de l'ASAG, rendez-vous à : www.gisa.ca.

Au sujet d'IBM Canada

IBM Canada est une entreprise de technologie de l'information qui fournit des solutions intégrées tirant parti des connaissances, des meilleures pratiques et des processus d'affaires de l'industrie. IBM Canada apporte une grande expertise et des connaissances de l'industrie à ses offres et tire parti de l'écosystème IBM élargi pour fournir une grande variété d'offres de services et de solutions, notamment quant au nuage, à l'aspect cognitif, à l'intelligence artificielle, à la sécurité, à l'infrastructure, à la consultation, au réseautage et aux logiciels.

Pour plus d'information au sujet d'IBM Canada, rendez-vous à : www.ibm.com/ca-fr.

