L'ARTM remercie les gouvernements du Québec et du Canada pour l'appui au maintien des services en transport collectif

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) remercie le gouvernement du Québec pour son appui au maintien des services en transport collectif. L'ajout au Programme d'aide d'urgence au transport en commun (PAUTC) financé par Québec et Ottawa permettra de continuer à faire face aux conséquences de la pandémie et de préparer l'avenir. Responsable du financement du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, l'ARTM travaillera maintenant à finaliser ses prévisions budgétaires en vue d'équilibrer son budget 2022.

« En plus de demeurer un service public sécuritaire et accessible, le transport collectif est au cœur de la relance des activités. Ce financement nous permet de confirmer que le niveau de service sera au rendez-vous en 2022 dans la région métropolitaine de Montréal. C'est une excellente nouvelle pour les usagers qui s'apprêtent à revenir dans les transports collectifs. » - Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

L'ARTM souligne également la bonification du Programme de subvention au transport adapté (PSTA). Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la clientèle du transport adapté.

L'engagement du gouvernement québécois devra paver la voie à un financement prévisible et pérenne de la Politique de mobilité durable. D'ici là, l'optimisation des dépenses se poursuivra en collaboration avec les partenaires du transport collectif.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

