L'ARTM remercie le gouvernement fédéral pour son appui au transport collectif

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) accueille avec optimisme l'intention du gouvernement du Canada de présenter un projet de loi en vue d'investir jusqu'à 750 millions de dollars pour faire face au déficit d'exploitation du transport collectif à travers le pays.

« Nous remercions le gouvernement du Canada de son appui, qui viendra s'ajouter aux efforts du gouvernement du Québec. Les besoins sont nombreux dans la région métropolitaine de Montréal comme partout ailleurs au pays. Cette annonce est une très bonne nouvelle pour les usagers du transport collectif, pour les organismes publics de transport en commun de la région et pour l'ARTM », a affirmé Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

Cette aide d'urgence, comme celle du gouvernement du Québec, compensera entre autres une partie des pertes de revenus tarifaires et facilitera l'adaptation au contexte postpandémique. « Nous devons tous poursuivre nos efforts pour contribuer à la relance, et nous assurer d'offrir les services dont ont besoin les citoyens », a ajouté M. Gendron.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

