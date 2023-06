L'ARTM rappelle l'entrée en vigueur des nouvelles grilles tarifaires le 1er juillet prochain

Plus de flexibilité pour se déplacer dans toute la région et une indexation annuelle limitant l'impact sur les usagers

MONTRÉAL, le 23 juin 2023 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) souhaite rappeler l'entrée en vigueur des nouveautés tarifaires du transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. Dévoilées le 26 avril dernier, les nouvelles grilles tarifaires indexées seront en vigueur à compter du 1er juillet prochain. Avec la poursuite de l'harmonisation tarifaire, les usagers pourront bénéficier d'une plus grande flexibilité pour répondre à leurs besoins de déplacement avec des titres 24 heures et 3 jours disponibles partout sur le territoire. Alors que l'antenne Rive-Sud du REM s'ajoutera prochainement à l'offre de mobilité dans la région, les titres Tous modes, déjà disponibles, permettront aux usagers d'accéder facilement à ce nouveau service, de façon fluide et entièrement intégrée.

À l'approche du 1er juillet, les usagers sont invités à se procurer leurs titres à l'avance pour éviter les files d'attente et profiter d'une expérience de qualité lors de leurs déplacements en transport collectif. Pour trouver le titre qu'il vous faut pour vous déplacer, utilisez l'outil Sélecteur de titres disponible via le site Web de l'ARTM ou l' application Chrono .

En bref

Indexation moyenne pondérée de 3 %

Augmentation de 0,25 $ des titres unitaires Bus , Tous modes A , Tous modes ABC et Tous modes ABCD

, , et Gel des titres Tous modes AB 1, 2 et 10 passages

1, 2 et 10 passages Introduction de l'offre 24 h et 3 jours pour les titres Tous modes AB, Tous modes ABC et Tous modes ABCD ainsi que Bus et Bus hors territoire

et ainsi que et Poursuite du lissage pour atténuer l'impact sur les usagers

Les titres Tous modes existants intègrent l'accès aux services du REM

Une gamme de titres pour profiter pleinement de l'été

En plus des titres Soirée illimitée et Week-end illimité, l'offre 24 h et 3 jours déjà disponibles en zone A sera élargie aux titres Bus, Bus hors territoire, Tous modes AB, Tous modes ABC et Tous modes ABCD. Ces nouveaux titres permettront aux citoyens de toute la région de se déplacer de façon illimitée, durant les périodes indiquées. La clientèle pourra ainsi profiter pleinement de l'abondante offre d'activités de la région métropolitaine et des grands événements de l'été. Ces nouveautés sont parfaites pour les sorties en famille en combinant avec la gratuité offerte aux enfants de 11 ans et moins.

Indexation annuelle et mesures d'atténuation

Alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) demeure élevé après avoir connu une hausse de 6,2 % au Québec entre janvier 2022 et janvier 2023, les titres de la grille tarifaire métropolitaine feront l'objet d'une indexation moyenne pondérée de 3 %. Cette décision permet notamment de maintenir l'attractivité de l'offre tarifaire et d'éviter une hausse drastique des coûts pour les usagers.

L'indexation des titres 1 passage Tous modes A et Bus s'effectue après une longue période de maintien du tarif à 3,50 $. La dernière indexation remonte à 2019 lorsque les anciens titres unitaires STM, RTL et STL sont passés de 3,25$ à 3,50$. Les titres unitaires Tous modes A et Bus seront indexés de 0,25 $ pour s'établir à 3,75 $, notamment pour faciliter les transactions au comptant. Quant au titre unitaire Tous modes AB, le tarif demeurera inchangé à 4,50 $. Ce gel facilitera la transition tarifaire pour l'ensemble des déplacements entre Longueuil ou Laval (zone B) et Montréal (zone A).

Enfin, rappelons que depuis 2021, des mesures d'accompagnement (lissage) sont mises en place afin d'atténuer de façon progressive l'impact des hausses de tarifs auprès des usagers. Cette démarche se poursuit cette année sur certains anciens titres de transport TRAM, TRAIN et exo ainsi que sur les titres bus spéciaux liés à la mise en service du REM.

Initiative municipale

Finalement, il est important de rappeler une mesure locale initiée et financée par la Ville de Montréal. Les personnes âgées de 65 ans et plus munies d'une preuve de résidence sur le territoire de l'agglomération de Montréal qui désirent bénéficier de la gratuité offerte (en zone A seulement) sont invitées à entreprendre les démarches dès maintenant afin d'éviter les files d'attente. Les modalités détaillées sont disponibles sur : stm.info/gratuite65.

Grilles tarifaires

Pour prendre connaissance des grilles tarifaires 2023 du transport régulier et adapté qui seront en vigueur à compter du 1er juillet 2023, consultez la section Titres et grilles tarifaires du site Web de l'ARTM : artm.quebec/tarification.

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

