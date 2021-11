L'ARTM prolonge la suspension des abonnements jusqu'en mars 2022

Les usagers peuvent réactiver leur abonnement en tout temps. Au plus tard, ils doivent activer l'abonnement avant le 10e jour du mois en cours pour débuter l'utilisation le mois suivant.

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - En collaboration avec les organismes publics de transport collectifs (OPTC) de la région métropolitaine de Montréal, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) prolonge jusqu'en mars 2022 la période de suspension des abonnements annuels, qui devait se terminer le 31 décembre prochain.

« Alors que les organisations s'efforcent d'orchestrer le retour à la nouvelle normale et un nouvel équilibre présentiel et télétravail, ce délai procure de la flexibilité aux abonnés du transport collectif et leur permet de s'ajuster » a déclaré Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

Les usagers qui désirent réactiver leur abonnement peuvent le faire à tout moment par l'entremise de leur compte client, en ligne. Pour s'assurer que l'abonnement soit actif le mois désiré, ils doivent compléter la réactivation au plus tard avant le 10e jour du mois précédent.

Les détenteurs d'abonnements en suspension n'ont aucune action à poser s'ils souhaitent continuer à bénéficier de la suspension afin d'évaluer leurs besoins.

Les abonnés OPUS+ et OPUS+ entreprise ainsi que les abonnées MTLREM et TRAMREM devront réactiver leur abonnement avant le 8 mars 2022 à 23h59 pour le titre du mois d'avril, ou confirmer leur désabonnement. À défaut, celui-ci prendra fin et les prélèvements cesseront.

Les abonnés OPUS à l'année et OPUS & Cie devront réactiver leur abonnement avant le 10 mars 2022 à 23h59 pour le titre du mois d'avril, ou confirmer leur désabonnement. À défaut, celui-ci prendra fin et les prélèvements cesseront.

Pour éviter d'engorger le système, les usagers sont invités à agir dès que leur choix sera arrêté plutôt que d'attendre au dernier moment.

Entre temps les titres suspendus ne seront pas considérés comme valides et leur utilisation éventuelle pendant la période de suspension constitue une infraction passible d'une amende. Les usagers qui souhaitent utiliser les transports collectifs de manière occasionnelle pendant la suspension de leur abonnement doivent toujours se procurer un titre de transport valide sur un autre support que la carte OPUS sur laquelle est enregistré leur abonnement.

L'ARTM a le titre qu'il vous faut

L'ARTM bonifiera dès le 1er décembre 2021 l'offre tarifaire aux usagers du transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. Fruit du travail concerté avec exo, le RTL, la STL et la STM, cette bonification permettra d'offrir plus de flexibilité aux usagers, tout en leur permettant de réaliser des économies.

Ces nouvelles offres s'inscrivent dans la foulée de la refonte tarifaire simplifiant la tarification ainsi que de la mise en valeur des titres multipassages qui offrent plus de flexibilité, sans date d'expiration. Elles s'ajoutent donc à une offre tarifaire adaptée à l'évolution des besoins des citoyens, dont les titres multipassages TRAIN, TRAM, RTL, STL et STM, la gratuité en tout temps pour les enfants accompagnés de 6 à 11 ans, le rabais uniformisé à 40 % aux titres mensuels pour les étudiants ainsi que les titres « Soirée illimitée » et « Week end illimité » qui permettent de se déplacer autant de fois que l'on souhaite, dans toute la région, peu importe le mode de transport collectif choisi. Consultez les titres à découvrir pour plus de flexibilité.

