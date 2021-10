L'ARTM lance l'enquête Perspectives mobilité pour suivre l'évolution des nouvelles habitudes de déplacement

« Alors que les activités économiques, sociales et culturelles demeurent affectées par les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la transformation des habitudes individuelles et collectives se poursuit. Ainsi, bien que nous nous réjouissions du retour progressif des usagers dans le transport collectif cet automne, que nous évaluons actuellement à près de 55 % de l'achalandage prépandémie, nous devons continuer d'analyser ces changements et suivre de près l'évolution des déplacements. Les résultats de l'enquête nous permettront donc de mieux cibler les interventions pour adapter l'offre de transport collectif », a souligné Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Menée en collaboration avec les partenaires du Bureau des enquêtes sur la mobilité, l'enquête Perspectives mobilité permettra d'offrir à l'ARTM, à ses partenaires en mobilité et aux grands générateurs de déplacements un éclairage indispensable pour soutenir la planification et l'amélioration de la mobilité dans un contexte en transformation.

L'enquête Perspectives mobilité en bref

Jusqu'au 30 novembre 2021, l'ARTM invite les citoyens, étudiants et travailleurs à remplir le questionnaire en ligne au 2021.mobilite.quebec.



Différents moyens de communication sont déployés pour recruter les répondants, dont l'envoi de 70 000 lettres à un échantillon de ménages sélectionnés aléatoirement.



En participant, les répondants courent la chance de gagner l'un des cinq prix en argent d'une valeur de 100 $ à 500 $.



Les grandes entreprises et établissements d'enseignement sont aussi invités à participer à titre d'organisation en s'inscrivant ici.



Les résultats de l'enquête Perspectives mobilité seront dévoilés au printemps 2022.

D'autres sondages seront menés en 2022 pour suivre l'évolution des habitudes de mobilité.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

