L'ARTM fait ses recommandations aux partis politiques fédéraux relativement au financement du transport collectif dans la grande région de Montréal

MONTRÉAL, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - En vue des élections fédérales prévues le 20 septembre prochain, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a acheminé une lettre aux différents chefs des partis fédéraux afin de leur faire part de ses recommandations relativement au financement du transport collectif dans la grande région de Montréal. Ces recommandations ont fait l'objet d'une résolution formelle adoptée par le conseil d'administration de l'ARTM.

L'impact des effets ponctuels et durables de la pandémie de COVID-19 sur le financement du transport collectif ne pouvant être entièrement assumé par les municipalités et les usagers, l'ARTM interpelle les partis fédéraux en soulignant l'importance et la contribution essentielle du transport collectif sur les plans économique et environnemental.

L'ARTM demande ainsi aux chefs des partis fédéraux de s'engager concrètement :

À maintenir le soutien financier à court terme au transport collectif offert par le gouvernement du Canada , considérant l'impact de la pandémie de COVID-19, et ce notamment pour les exercices financiers 2023 et 2024;



À accélérer, bonifier et pérenniser l'aide du gouvernement du Canada au transport collectif, en tenant compte des dispositifs en place entre les gouvernements du Canada et du Québec;



À instaurer une calibration des programmes d'aide pour tenir compte non seulement des besoins en infrastructures, qu'il s'agisse de nouvelles infrastructures ou de maintien, mais également au chapitre des dépenses d'exploitation du transport en commun.

« Des solutions de transport collectif fiables, rapides et abordables constituent un service essentiel pour des millions de Canadiens. De plus, les investissements en transport collectif sont la clé de voûte d'aménagements urbains qui permettent de limiter le nombre, la distance et la durée des déplacements, et à ce titre ils engendrent des bénéfices majeurs en matière de réduction de la congestion routière et des émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique. » - Pierre Shedleur, président du conseil d'administration de l'ARTM.

L'ARTM tient à remercier le gouvernement du Canada d'avoir contribué de manière substantielle à combler le manque à gagner subi par les sociétés de transport collectif dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

