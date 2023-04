L'ARTM dévoile la grille tarifaire 2023 du transport collectif de la région métropolitaine de Montréal

Protéger l'abordabilité, offrir plus de flexibilité et arrivée du REM

MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a dévoilé les nouveautés tarifaires qui seront mises en place le 1er juillet prochain dans le réseau de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. Celles-ci touchent principalement la poursuite de la refonte tarifaire avec l'introduction des titres métropolitains 24 h et 3 jours, l'indexation annuelle ainsi que le rappel des titres déjà disponibles qui permettront aux usagers de profiter d'une offre de service de transport rehaussée avec la mise en service prochaine du REM entre les stations Brossard et Gare Centrale.

« Dans une perspective de gestion responsable, les décisions en matière de tarification s'appuient sur les principes de protection et d'amélioration de l'accès aux différents services de transport collectif pour la population. Avec la poursuite de la refonte tarifaire, les usagers pourront bénéficier d'une plus grande flexibilité pour répondre à leurs nouveaux besoins de déplacement avec des titres 24 heures et 3 jours disponibles partout. La mise en service prochaine et très attendue de l'antenne Rive-Sud du REM représentera un gain majeur pour favoriser la mobilité durable dans la région. Cet ajout permet également de démontrer l'attrait des titres Tous modes qui intègrent de nouveaux moyens de transport collectif et donneront accès aux services du REM sans multiplier les titres ou imposer de hausses », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

En bref

Indexation moyenne pondérée de 3 %

Augmentation de 0,25 $ des titres unitaires Bus , Tous modes A , Tous modes ABC et Tous modes ABCD

, , et Gel des Tous modes AB 1, 2 et 10 passages

1, 2 et 10 passages Introduction des titres Bus et Tous modes AB, Tous modes ABC et Tous modes ABCD 24 h et 3 jours

et 24 h et 3 jours Poursuite du lissage pour atténuer l'impact sur les usagers

Deux options pour prendre le REM : 1) Tous modes; et, 2) Titres bus spéciaux liés à la mise en service du REM (valides dans les autobus du RTL et d'exo, et dans le REM Rive-Sud)

Indexation annuelle et mesures d'atténuation

Alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) a connu une hausse de 6,2 % au Québec, entre janvier 2022 et janvier 2023, les titres de la grille tarifaire métropolitaine feront l'objet d'une indexation moyenne pondérée de 3 %, à compter du 1er juillet 2023. Cette décision permet notamment d'éviter de refiler l'ensemble de la hausse des coûts de services aux usagers et de maintenir l'une des offres tarifaires les plus attractives en Amérique du Nord.

L'indexation des titres 1 passage Tous modes A et Bus s'effectue après une longue période de maintien du tarif à 3,50 $. L'augmentation par tranche de 0,25 $ permet de faciliter les transactions au comptant. Dans l'agglomération de Montréal, à Laval et dans l'agglomération de Longueuil, la dernière augmentation du titre local « 1 passage » remonte à 2019, soit avant la refonte tarifaire, lorsque le tarif des anciens titres 1 passage STM, STL et RTL est passé de 3,25 $ à 3,50 $.

Du côté du titre unitaire Tous modes AB, le tarif demeurera inchangé à 4,50 $ pour arrimer la tarification de l'ensemble des déplacements effectués entre Longueuil (zone B) et Montréal (zone A). Ce gel permettra de faciliter la transition tarifaire pour les usagers qui se déplacent entre ces deux zones.

Rappelons que depuis 2021, des mesures d'accompagnement (lissage) sont mises en place afin d'atténuer de façon progressive l'impact des hausses de tarifs auprès des usagers. Cette démarche se poursuit cette année sur certains anciens titres de transport TRAM, TRAIN et exo ainsi que sur les titres bus spéciaux liés à la mise en service du REM.

Plus de flexibilité avec l'élargissement des offres 24 h et 3 jours

Dans la foulée de l'harmonisation de la tarification sur l'ensemble du territoire de la région métropolitaine de Montréal, l'ARTM étendra, dès le 1er juillet 2023, l'offre 24 h et de 3 jours aux titres Tous modes AB, Tous modes ABC, Tous modes ABCD, Bus et Bus hors territoire. Ces nouveaux titres de transport permettront de réaliser un nombre de déplacements illimité durant des périodes consécutives de 24 heures ou de 3 jours. Ainsi, les usagers profiteront d'une plus grande flexibilité dans leurs déplacements, notamment pour répondre à leurs nouvelles habitudes quotidiennes ainsi que pour prendre part aux nombreuses activités estivales.

Mise en service du REM Rive-Sud

Tel que prévu par la refonte tarifaire, l'offre de services du REM est déjà entièrement intégrée à la tarification et au système billettique métropolitains. Ainsi, dès la mise en service de l'antenne circulant entre les stations Brossard et Gare Centrale, les usagers auront deux options pour monter à bord, soit les titres Tous modes ainsi que les titres bus spéciaux liés à la mise en service du REM, destinés aux usagers des réseaux d'autobus de la Rive-Sud de Montréal (RTL et exo). Ces derniers permettront de combiner le bus et le REM, sans correspondance en zone A.

Au cours des prochains mois, l'ARTM et les sociétés de transport déploieront plusieurs activités de communication pour informer et accompagner les usagers afin d'assurer la meilleure expérience possible. À ce sujet, les usagers sont notamment invités à consulter le site Web de l'ARTM , d'exo, du RTL, de la STL, de la STM et, bientôt, du REM.

Initiative municipale

Finalement, il est important de rappeler une mesure locale initiée et financée par la Ville de Montréal. En effet, les personnes âgées de 65 ans et plus munies d'une preuve de résidence sur le territoire de l'agglomération de Montréal pourront accéder gratuitement aux services locaux de transport collectif (en zone A seulement), à compter du 1er juillet 2023. Les modalités détaillées sont disponibles sur : stm.info/gratuite65.

Grilles tarifaires 2023

Transport régulier - Pour consulter la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er juillet 2023, visitez le : https://www.artm.quebec/tarification/#grilles_tarifaires

Transport adapté - Pour consulter la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er juillet 2023, visitez le : https://www.artm.quebec/titres-ta/#grilles_tarifaires

