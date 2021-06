L'ARTM débute les études pour l'implantation d'un mode structurant dans le Grand Sud-Ouest de Montréal

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - En présence de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annonce le démarrage des études pour un projet structurant de transport collectif électrique pour desservir le territoire du Grand Sud-Ouest et le relier au centre-ville.

« Dès 2018, en concertation avec le milieu municipal, l'ARTM a identifié un important besoin dans ce secteur afin de combler un déficit de mobilité. Le gouvernement du Québec nous a confié la réalisation du dossier d'opportunité et notre conseil d'administration a autorisé la phase de démarrage du projet afin d'entamer la réalisation des études nécessaires. Les études permettront de préciser les besoins ainsi que les solutions pour y répondre », a déclaré M. Daniel Bergeron, directeur exécutif planification des transports et mobilité de l'ARTM.

« Comme ministre responsable de la région de Montréal et ministre déléguée aux Transports, il me fait extrêmement plaisir d'annoncer le début des études en vue d'implanter un nouveau mode structurant de transport collectif dans notre métropole. Le Sud-Ouest connaît de grandes transformations et a tout à gagner d'un projet de mobilité durable qui améliorera la qualité de vie de ses citoyens. Je suis convaincue que les études permettront d'identifier une solution pérenne qui contribuera à la fois à améliorer la mobilité dans ce secteur tout en accroissant son attractivité et sa vitalité », a mentionné Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« L'annonce d'aujourd'hui vient officialiser un important jalon dans le développement du transport collectif pour desservir la population du Grand Sud-Ouest de Montréal. Ça fait longtemps que les résidents attendent un accès au transport collectif efficace et rapide vers le centre-ville. Le transport collectif c'est la bougie d'allumage du développement urbain. Ça nous permet de connecter et désenclaver des quartiers, ça stimule l'investissement et le développement de nouveaux quartiers » a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Le programme d'étude piloté par l'ARTM viendra préciser et estimer les besoins de mobilité du territoire étudié ainsi que leurs croissances. Un tracé et un mode de transport structurant pourront ainsi être déterminés, ainsi qu'une estimation des coûts de réalisation du projet.

Les organismes publics de transport en commun, dont la Société de transport de Montréal (STM) et le Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que la CDPQ Infra, seront appelés à participer au projet afin d'assurer l'arrimage du mode structurant privilégié avec les réseaux de transport collectif existants et planifiés.

Les analyses porteront également sur l'intégration urbaine relativement au mode sélectionné, conformément aux orientations municipales, lesquelles visent la création de milieux de vie de qualité à échelle humaine. La Ville de Montréal, à cet égard, agira à titre de partenaire principal dans l'élaboration du dossier d'opportunité.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace.

