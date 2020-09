L'ARTM annonce le lancement de la consultation publique sur le projet de refonte tarifaire

UNE SEULE GRILLE TARIFAIRE POUR LA RÉGION

UN SYSTÈME SIMPLIFIÉ ET INTÉGRÉ, CENTRÉ SUR LES USAGERS

MONTRÉAL, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À l'issue d'une démarche de participation citoyenne, de sondages et d'analyses approfondies réalisées avec le concours de ses partenaires depuis 2018, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) invite les citoyens et organismes à participer à une vaste consultation publique sur le projet de refonte tarifaire qui se tient de septembre à octobre, principalement en modes numérique et virtuel.

Le projet de refonte tarifaire a été développé afin de simplifier et d'intégrer les tarifs de transport collectif, à l'échelle métropolitaine, y compris pour le transport adapté. Il permettra de passer de 17 grilles tarifaires à une seule grille métropolitaine et de plus de 700 titres de transport à une centaine. Le territoire proposé est découpé en 4 grandes zones tarifaires, plutôt qu'en 8 actuellement. Il s'agit de : 1- l'agglomération de Montréal, 2- l'agglomération de Longueuil et la ville de Laval, 3- les couronnes nord et sud et 4- les municipalités situées à l'extérieur du territoire de l'ARTM et qui sont desservies en vertu d'ententes convenues avec elle.

Deux grandes familles de titres sont suggérées. Des titres Tous modes qui donneront indistinctement accès aux bus, au métro, au train, au REM ainsi qu'aux services de transport adapté, et des titres Bus partout qui permettront de se déplacer en bus dans les trois zones situées à l'intérieur du territoire couvert par l'ARTM.

« Le grand objectif de ce projet est de faciliter la vie des usagers et de mettre de l'avant une structure tarifaire totalement intégrée, qui permet de se déplacer avec aisance, tant en transport régulier qu'en transport adapté », a précisé M. Daniel Bergeron, directeur exécutif Planification des transports et mobilité.

DIFFÉRENTES FAÇONS DE S'EXPRIMER

Dès maintenant, les personnes désirant s'exprimer sur le sujet peuvent le faire en se rendant sur la plateforme www.repensonslamobilite.quebec. Elles pourront ainsi participer à la consultation en ligne et à l'appel de mémoire en cours. De plus, un document de consultation, un résumé du projet ainsi qu'un guide de rédaction y sont disponibles.

Des rencontres d'information au cours desquelles les citoyens et organismes pourront poser des questions, exprimer leurs commentaires ou faire des recommandations se tiendront aux dates suivantes :

Le mardi 8 septembre de 19 h à 21 h

Le jeudi 10 septembre de 17 h à 19 h

Le lundi 14 septembre de 19 h à 21 h

Le mercredi 16 septembre de 14 h à 16 h

Les personnes et organismes désirant déposer un mémoire auront jusqu'au 5 octobre 2020 pour le soumettre. Ils pourront le présenter devant un comité formé de membres du conseil d'administration de l'ARTM lors des séances prévues à cet effet, soit :

Le vendredi 16 octobre de 13 h 30 à 17 h 30

Le mardi 20 octobre de 19 h à 22 h

Le jeudi 22 octobre de 19 h à 22 h

Le vendredi 23 octobre de 13 h 30 à 17 h 30

Pour la soutenir dans cette démarche, l'ARTM a confié à l'Institut du Nouveau Monde le mandat de préparer et d'animer les rencontres d'information ainsi que les séances d'audition des mémoires, et de rédiger le rapport de la consultation publique qui sera déposé au conseil d'administration en décembre prochain, pour adoption.

« La tarification du transport collectif est un des facteurs qui influencent le choix des citoyens dans leurs déplacements. Bien adaptée, elle renforce l'attractivité du transport collectif, lui assure un financement adéquat, et contribue au développement et à la qualité des services. Nous invitons chaleureusement la population à s'informer sur le projet de refonte tarifaire et à participer en grand nombre à la consultation publique », a conclu M. Bergeron.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

