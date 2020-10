L'ARTM annonce le lancement de la consultation publique sur le projet de Plan stratégique de développement du transport collectif

UN PLAN D'AVENIR QUI RÉPOND AUX IMPÉRATIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET VISE UNE AUGMENTATION DE L'ACHALANDAGE DU TRANSPORT COLLECTIF

UNE AMÉLIORATION DES SERVICES POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

UN APPORT MAJEUR SUR 10 ANS POUR L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des travaux d'élaboration auxquels ont participé plus de 1 200 intervenants, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) dépose aujourd'hui, pour consultation publique, son projet de Plan stratégique de développement (PSD) du transport collectif de la région métropolitaine, le premier plan du genre au Québec.

Ce projet est le résultat de la concertation, au cours des trois dernières années, du milieu du transport, des élus et de nombreux citoyens. « Tout en tenant compte de la présente pandémie et des incertitudes qu'elle entraîne, le moment est venu de mettre au point, collectivement, une vision d'avenir du transport collectif et du transport adapté, sur un territoire où vit la moitié de la population du Québec » a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

« Le plan propose une amélioration des services de transport collectif à l'échelle métropolitaine, à partir d'une vision intégrée basée sur les besoins de la population. L'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement ainsi que la vitalité économique sont au cœur de cette vision », a ajouté M. Gendron.

Afin que tous s'investissent vers un horizon commun, une vision soutenue et active sur un horizon de 30 ans, le projet de PSD propose de convenir des stratégies et des actions à entreprendre. Pour planifier les dix prochaines années, il faut aussi porter le regard au-delà des effets de la pandémie puisqu'il y a toujours urgence d'agir pour répondre aux défis environnementaux tout en assurant la vitalité économique et sociale de la collectivité métropolitaine.

Les objectifs du projet de PSD visent à répondre aux orientations du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la Politique de mobilité durable du Québec. En voici les principaux :

Hausser à 35 % la part du transport collectif en pointe du matin d'ici 2031 à 2035, par rapport à 25 % présentement ;

Augmenter l'offre de service de 60 % au cours des 10 prochaines années ;

Favoriser un transfert des automobilistes vers les modes de transport collectif et actif en vue de réduire de 14 % les déplacements en auto pour la même période.

Le plan est construit autour de trois orientations qui se déclinent en six stratégies afin de :

Relier les différentes communautés de la région métropolitaine à l'aide de services performants articulés autour du développement du Réseau de transport collectif structurant (RTCS), des services locaux et de l'aménagement du territoire ;

Déployer des options de mobilité diversifiées offrant une expérience simplifiée et attrayante en se basant sur l'évolution des besoins, l'intégration des innovations et l'amélioration des services existants en complémentarité avec les modes actifs et le covoiturage ;

Favoriser une utilisation efficiente des ressources tout en renforçant la résilience du système.

De grands projets sont déjà en cours, plusieurs études sont également bien avancées grâce au Plan des initiatives de développement du transport collectif 2018-2021 (PIDTC) initié en 2018, au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI), et à la Proposition d'actions priorisées en transport collectif 2020-2023 déposée au gouvernement du Québec en mai 2020.

En plus de ces projets d'infrastructures, le projet de PSD propose des programmes qui soutiennent des actions visant :

Le développement de l'offre de service, de son confort et de sa fiabilité ;

Le développement de l'accessibilité universelle et du transport adapté ;

L'amélioration de l'information et des modes de paiement ;

Le développement des modes actifs et du covoiturage ;

Le maintien, l'amélioration et le développement des actifs du transport collectif ;

L'ajustement des équipements aux changements climatiques ;

La poursuite de l'électrification du transport collectif.

CITATIONS

« Plus que jamais, notre gouvernement veut améliorer la mobilité dans la région métropolitaine, et cela se traduit par des actions concertées en transport collectif. Avec la relance économique et le projet de loi 66, nous voulons accélérer la réalisation de certains projets structurants, qui sont attendus par la population. Je me réjouis que, pour la première fois, les citoyens de la région métropolitaine soient invités à participer à cet exercice de consultation. » - Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ces vastes consultations sont un exercice sans précédent. Chères citoyennes, chers citoyens, vous avez une occasion unique de venir exprimer vos attentes, votre vision de ce que doit être le transport collectif, et ce, pour les 30 prochaines années. C'est le moment de vous faire entendre et je compte sur vous pour y participer. » - Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny, représentante de la couronne nord au conseil d'administration de l'ARTM et présidente du comité de la consultation publique

« Dans le PSD, nous nous sommes fixé un objectif ambitieux d'augmenter la part modale du transport collectif à 35 %. En plus d'accroître la mobilité durable et de réduire la congestion routière sur l'ensemble du territoire de la CMM, l'atteinte de cet objectif permettra de réduire considérablement nos émissions de GES. » - Marc Demers, maire de la Ville de Laval

« C'est le début des consultations publiques du plan stratégique de développement de la région métropolitaine et j'espère que vous y participerez en grand nombre, afin que le transport collectif de l'avenir puisse déplacer toujours plus de monde, plus rapidement. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la CMM

« L'amélioration de la qualité de vie des citoyens passe, entre autres, par une nette réduction de la congestion routière et par une bonification substantielle de l'offre en transport collectif, ce que le PSD de l'ARTM s'engage à mettre de l'avant dans les prochaines années. La fluidité a des impacts positifs : elle favorise le développement économique et social tout en consolidant le tissu urbain. C'est pourquoi j'en fais ma priorité. J'invite fortement la population de l'agglomération de Longueuil à participer en grand nombre à cette consultation publique afin que l'on puisse collectivement définir la mobilité de demain ! » - Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

« La couronne sud connait un développement important et la contribution des citoyens à la consultation publique sur l'avenir du transport collectif dans la région métropolitaine est absolument essentielle. La participation des utilisateurs du transport adapté à ce processus démocratique est tout aussi importante. J'invite les citoyennes et les citoyens à participer en grand nombre et à partager leur vision. » - Martin Damphousse, maire de Varennes et représentant de la couronne sud au conseil d'administration de l'ARTM

PUSIEURS FAÇON DE PARTICIPER

L'information sur le projet de PSD est disponible sur le site www.repensonslamobilite.quebec où il est également possible de transmettre un mémoire, des commentaires, un point de vue ou des propositions, en plus de s'exprimer directement sur les sujets proposés par l'ARTM.

En novembre, les citoyens seront également invités à participer à l'une des quatre rencontres d'information en webdiffusion, au cours desquelles sera présenté le projet de PSD. Ces séances seront suivies par une plénière citoyenne où questions et commentaires seront bienvenus :

Le mardi 10 novembre, à 19 h

Le mercredi 11 novembre, à 19 h

Le lundi 16 novembre, à 14 h

Le mardi 17 novembre, à 19 h

L'appel de mémoires se terminera le 14 décembre 2020 et les séances d'audition se tiendront entre le 13 et le 26 janvier 2021, en présence de Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, qui a accepté de présider l'exercice, et de M. Pierre Shedleur et Mme Diane Marleau, respectivement président et vice-présidente du conseil d'administration de l'ARTM.

L'ARTM sera accompagnée dans ce processus par l'Institut du Nouveau Monde, qui animera les rencontres et rédigera le rapport de consultation. L'ARTM a pour objectif de déposer le PSD au conseil d'administration en mars 2021.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

