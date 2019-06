L'artiste-peintre Guilbo inaugure sa nouvelle galerie d'art dans le Vieux-Terrebonne

TERREBONNE, QC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'artiste-peintre québécois Guilbo et son équipe ont officiellement ouvert les portes de leur toute nouvelle galerie d'art hier soir, dans le quartier du Vieux-Terrebonne, en compagnie de plusieurs artistes et personnalités québécoises. Située au 178, rue Sainte-Marie, à deux pas du Théâtre du Vieux-Terrebonne, la Galerie d'art Guilbo se veut un espace empreint de charme et de simplicité où tous les amoureux d'art auront le plaisir d'admirer et d'acquérir les œuvres uniques de Guilbo, un artiste reconnu internationalement pour ses créations personnalisées et ses sessions de live painting.

D'une superficie de 2 000 pi2, la Galerie d'art Guilbo permettra au public de découvrir l'univers original de l'artiste-peintre au travers d'une vingtaine d'œuvres grand format, présentées dans le cadre enchanteur d'une maison centenaire. On pourra y visiter l'antre de création de Guilbo et constater ce qui rend ses réalisations si uniques, tant au niveau de leurs traits distinctifs (logo caractéristique, utilisation des couleurs noir et doré, etc.) que de la technique utilisée (le dripping). Les visiteurs pourront également en apprendre davantage sur les valeurs qu'il chérit, ainsi que sur les causes dans lesquelles il s'implique à fond et qui font de lui un être accessible, authentique et près des gens.

Guilbo : un Québécois à la rencontre de personnalités reconnues mondialement!

Bien que Guilbo soit passionné des arts depuis sa tendre enfance, 2018 a marqué un point tournant grâce à sa rencontre avec le Prince Albert II de Monaco dans le cadre de l'événement Bresil Monaco Gala, où il lui a remis l'œuvre « Le gardien de l'océan », en hommage au Musée océanographique de Monaco. Plus récemment, cette année, Jérôme Ferrer a offert à Guilbo l'opportunité de créer des toiles complètement éclatées pour son réputé restaurant Europea. Puis, l'artiste-peintre a offert au styliste et grand couturier français Manfred Thierry Mugler une œuvre inspirée de son travail de créateur de vêtements et de parfums.

La « Dimension Humaine Guilbo » et la création d'œuvres en direct

Apprécié tant au Québec qu'au niveau international, le récipiendaire d'un trophée Gemlucart, prix spécial coup de cœur du public, est un artiste à part qui se donne pour mission de rendre l'art accessible à tous. Singulier dans sa façon d'aborder la peinture, il aime mettre son talent et sa créativité au service de l'histoire personnelle des gens en concevant des toiles inspirées de leur vécu. En constante recherche de l'émotion brute, il crée des œuvres uniques, tant par leur méthode de création que par leur exclusivité. Par ailleurs, Guilbo a participé au concept de l'émission Joliette reçoit, où il a remis une œuvre personnalisée à plusieurs artistes, dont Isabelle Racicot, Marie-Chantal Perron et Étienne Boulay.

Adorant le contact avec le public, Guilbo propose aussi des sessions de live painting, sur papier ou sur canevas. Porté par l'énergie de l'assistance, souvent sur trame sonore enlevante, Guilbo y exécute des créations en direct, dans un temps donné, amenant ainsi l'art et la fête à de nouveaux sommets. Ces live paintings sont souvent réalisés dans le cadre de collectes de fonds au profit de diverses fondations, ici au Québec, comme en Europe et en Amérique du Sud.

Un artiste impliqué

Le 7 mai dernier, l'Encan Guilbo au profit de la Fondation Anna-Laberge a permis à lui seul d'amasser 10 000 $ sur un total de 90 000 $, soit plus de 10 % des fonds recueillis lors de cette soirée spéciale qui présentait les coups de cœur de José Gaudet et Pierre Hébert!

Désirant redonner à la communauté et chérissant plusieurs causes, Guilbo se fait aussi un devoir de s'impliquer socialement auprès de nombreux organismes : la Fondation Rêves d'enfants, le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, l'Entraide pour la déficience intellectuelle, la Fondation CHRDL, la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie ainsi que plusieurs autres. Depuis 5 ans, plus de 150 000 $ ont ainsi été remis par Guilbo aux causes dans lesquelles il s'implique.

Pour obtenir plus d'informations sur l'artiste-peintre Guilbo et ses œuvres, vous êtes invités à visiter le site Guilbo.ca.

SOURCE Guilbo

Renseignements: Pour les demandes de collaboration, d'association corporative ou d'organisation d'événements de live painting, veuillez communiquer avec Maude de Montigny à maude@guilbo.ca ou au 450 365-3445; Relations médias : Stéphanie Labelle, BéPR Communications, 514 506-9545, stephanie.labelle@bepr.ca