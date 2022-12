L'artiste multidisciplinaire Caroline Monnet présente un nouveau corpus captivant à l'Art Gallery of Burlington avec : Caroline Monnet, Soutenir le ciel - 13 janvier au 23 avril 2023

BURLINGTON, ON, le 18 déc. 2022 /CNW/ - Rassemblant des œuvres textiles, de la photographie, de la sculpture et de la vidéo, Soutenir le ciel s'intéresse à la façon dont les relations spatiales influencent nos manières de vivre et de penser. Inspirée par son héritage biculturel, l'artiste utilise la géométrie traditionnelle sacrée anishinaabe pour transformer et adoucir l'aspect industriel des formes afin de les rendre plus personnelles. À partir du cube, elle construit un point de vue inédit. La forme du cube est présente dans l'architecture et dans de nombreuses traditions de construction, elle façonne notre compréhension du monde et dicte les façons dont nous jouons et apprenons.

Caroline Monnet, Transmuted Partitions 02, 2021, sérigraphie sur membrane d'étanchéité, 51 x 40 pouces. Courtoisie de l'artiste. Crédit photo : Chantier Monnet

L'exposition présente sa nouvelle œuvre, The Room (2023), une construction de dix pieds carrés faite de styromousse de qualité industrielle, un matériau souvent utilisé comme isolant dans les bâtiments résidentiels.

The Room est en conversation avec Pikogan (Abri) (2021), une œuvre sculpturale aux courbures volumineuses construites à partir de tuyaux de polyéthylène réticulés, de conduits en PVC, de cuivre, de velcro et d'acier. Les matériaux ont été pliés pour prendre leur forme, ce qui va à l'encontre des normes de l'architecture coloniale et résiste à l'envie de cadrer et de compartimenter. La fluidité du cercle s'appuie intentionnellement sur des savoirs enracinés dans le passé.

Une série de dessins techniques datant du début de la carrière de Monnet (2014) est exposée aux côtés d'une nouvelle série de diagrammes qui cartographie le plafond de son atelier en Suède. En positionnant ces œuvres en conversation, le processus circulaire de la pratique de Monnet est illustré - de l'ébauche de formes architecturales à l'utilisation du design structurel pour souligner la gravité de la crise du logement, en passant par la manipulation de matériaux industriels dans des créations textiles et des tissus dont on peut se vêtir, pour ensuite revenir à des rendus schématiques et des lignes géométriques.

Née d'une mère anishinaabe et d'un père français, Caroline Monnet est originaire de l'Outaouais au Québec, elle est actuellement basée à Montréal. Son travail est régulièrement présenté à l'échelle internationale et fait partie de prestigieuses collections muséales, privées et d'entreprises. Elle est représentée par la galerie Blouin Division.

Visite médiatique et Vernissage rencontre avec l'artiste Vendredi 13 janvier Vendredi 13 janvier 18 h à 20 h 17 h





Conférence et visite de l'artiste

Vendredi 13 janvier

18 h 45 à 19 h 30



Pour obtenir toute l'information en algonquin, en français et en anglais, visitez www.agb.life

L'AGB est généreusement soutenue par le Conseil des arts de l'Ontario et le Conseil des arts du Canada. La création de cette exposition a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec.

