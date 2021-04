L'artiste Marc Séguin devient partenaire de la distillerie Les Subversifs

Amateurs d'idées qui sortent des sentiers battus, les artisans distillateurs Pascal Gervais et Fernando Balthazard ne font rien comme les autres. Ils aiment bousculer l'ordre établi et ajouter une touche personnelle à leurs produits. Du panais dans du gin, un réduit d'érable (alcool oublié du terroir québécois) ou encore une crème de menthe revue et corrigée, leurs spiritueux sont à l'image de leur passion rebelle. Avec Les Subversifs, ils proposent des alcools fins, aux saveurs étonnantes et aux arômes inattendus.

Les Subversifs se sont donnés pour mission de mettre en valeur des personnages subversifs et oubliés de l'histoire du Québec. Et pour mettre en image ces visages et leur histoire, Les Subversifs ont fait appel au talent brut et à la vision vive de Marc Séguin. Ça donne une série d'étiquettes qui se démarquent et des produits dans l'esprit subversif de leurs créateurs.

Marc Séguin et les Subversifs, une longue histoire.

Marc Séguin a toujours été proche des Subversifs. Il était là avant que Pascal et Fernando lancent Les Subversifs. Il était là avant même l'idée de la distillerie. Plusieurs fois par année, Fernando venait en effet à Brooklyn livrer des toiles et des châssis à Marc. Ensemble, ils allaient manger non loin de l'atelier dans une place qui servait des whiskys et des bourbons américains. Peu de temps après, Fernando et Pascal vont à Brooklyn et découvrent alors une nouvelle génération de créateurs d'eaux-de-vie contemporaines. Marc assiste au coup de foudre. Complice de cette passion naissante, Marc leurs trouve des bouteilles spéciales dans les boutiques d'alcool de NYC. De découvertes en surprises, l'idée des Subversifs fait son chemin.

Bien que l'entente formelle de partenariat soit récente, ça fait donc déjà plusieurs années que Marc Séguin est impliqué dans l'esprit des Subversifs. Pour ce dernier, ce partenariat n'a rien d'étonnant.

« Je suis impliqué et je milite pour la production locale et territoriale depuis de nombreuses années, explique-t-il. L'association est en concordance avec mes valeurs et mes convictions qui sont de faire chez nous ce que d'autres font ailleurs, mais en mieux ! Je crois pouvoir apporter des idées, un peu de symbolique et une vision de croissance à long terme à l'entreprise. » - Marc Séguin

Crédit Photo : Frédérique Ménard-Aubin

